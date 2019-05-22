Büyük kalçayı, göğüsleri bir kenara bırakın! Bu 6 detay sizi düşündüğüzden daha çekici gösterebilir

Bunca yıl göğüsler ne kadar büyükse, kadın o kadar çekici olur klişesini duyduk. Ama aslında, doğru değil. Çalışmalar, ortalama büyüklükteki göğüslerin daha çekici olduğunu bununla birlikte şekillerinin de önemli olduğunu gösteriyor. Yani göğüslerin çekici olması için büyük olmasına gerek yok.

Birçok çalışma sarı saçlı kadınların diğer kadınlardan daha fazla ilgi çektiğini gösteriyor. Sarı saçlı kadınların bilmesi gerekenler: zaten sarı saçlı olmak size bir bonus kazandırıyor. Bu nedenle saç renginizi değiştirmek sizi daha çekici hale getirmeyecek. Ancak siyah, kahverengi veya kızıl saçlı olanların bu konuda kendilerini kötü hissetmeleri gerekmez. Çekiciliğin sırrı sadece saç rengiyle ilgili değildir. Bu makaleyi okumaya devam edin, çok daha ilginç şeyler öğreneceksiniz.

Bu makaleyi okuduktan sonra, nasıl göründüğünüz ve ne kadar çekici olduğunuzu düşündüğünüz hakkındaki görüşleriniz değişebilir.

Göğüs ya da kalça bir kadının vücudunun en çekici kısmı değildir. Bu kulağa çılgınca gelebilir ama birçok kadın vücudunun en çekici yerinin bacakları olduğunu düşünüyor.

PARFÜM KOKUSU ÇEKİCİLİĞİ ARTIRIR

Parfüm sadece farklı olmanın ve herkesin kendinizden haberdar olmasını sağlamanın bir yolu değil, aynı zamanda daha çekici görünmenin de bir yoludur. Ancak, günlük yaşamınızda kullandığınız çok güçlü olan kokular, sizi hedeflediklerinizden tam tersi bir etkiye getirebilir, bu yüzden kullanırken dikkatli olmalısınız.

ORTA UZUNLUKTAKİ BACAKLAR DA EN AZ UZUN BACAKLAR KADAR DİKKAT ÇEKİCİDİR

Bu, uzun bacakları olmayan kadınları çok mutlu edecektir. Ortalama büyüklükteki bacakların da dikkat çekici olduğu kabul ediliyor. Bu, Fiziksel sağlığın önemli bir işaretidir.

DUYARLI OLMA KADINLARIN ÇEKİCİLİĞİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTIRIR

Duyarlı bir kişiyseniz, insanlar sizi sevecektir. Bir dizi bilimsel çalışma, kadınların yardımseverliğe ve değerlere çok değer verdiğini kanıtladı. Bu, karşı cinste kadına değer vermenin kadınsı ve çekici olduğu inancı doğuruyor.



