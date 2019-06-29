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"Büyük Kazak Göçü"nün kahramanı Şirzat Doğru anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 19:12 | Son Güncelleme

"Büyük Kazak Göçü"nün kahramanı Şirzat Doğru anıldı

İZMİR (AA) - Büyük Kazak Göçü ile Türkiye'ye gelerek yerleşen ve geçen yıl yaşamını yitiren Şirzat Doğru dualarla anıldı.

Doğru'nun kurucusu olduğu Kemalpaşa ilçesindeki Alaş Kımız Çiftliği'nde düzenlenen anma etkinliğine Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya, Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Musa Yıldız, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Üyesi Sıddık Topaloğlu, ailesi ve çok sayıda Kazak Türkü katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda "Büyük Kazak Göçü"nün kahramanı olarak anılan Doğru için dua edildi.

Burada konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Doğru'nun Türkiye, İzmir ve Kemalpaşa'ya büyük hizmetleri olduğunu söyledi.

Doğru'nun kurduğu çiftliğin Türk gelenek ve göreneklerinin yansıtıldığı eşsiz mekanlardan biri olduğuna işaret eden Karakayalı, "Büyük Kazak Göçü"nün kahramanının ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Kemalpaşa Kaymakamı Kemal Kızılkaya da Doğru'nun ilçeye göreve geldiğinde tanıştığı kişilerden olduğunu dile getirdi.

Büyük göçün hikayesini Şirzat Doğru'nun ağzından dinlediğini aktaran Kızılkaya, Doğru'nun vasiyetini devam ettiren ailesine şükranlarını iletti.

Programda katılımcılara Kazak yemekleri ikram edildi.

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