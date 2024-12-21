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Büyük küçük herkesin elinde var! Daha az zararlı sanılıyor ama aksine tehlike saçıyor

21.12.2024 16:26
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Elektronik sigara kullanımı normal sigara kadar yaygın. Medikal Onkoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Dilşen Çolak, “Elektronik sigaraların, tütün sigaralarına göre daha az zararlı olduğu şeklindeki yaygın algı, özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Ancak bilimsel veriler, bu cihazların kansere yol açabilen zararlı kimyasallar içerdiğini ve akciğer dokusuna zarar vererek akciğer kanseri riskini artırabileceğini gösteriyor” dedi.

Büyük küçük herkesin elinde var! Daha az zararlı sanılıyor ama aksine tehlike saçıyor

Araştırma bulgularının endişe verici boyutlarda olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çolak, “Elektronik sigaralar akciğer kanseri riskini artırıyor ve kullanımına bağlı olarak kronik bronşit ve astım gibi solunum yolu hastalıklarının görülme oranları da artıyor. Bu durum, elektronik sigaraların masum bir alışkanlık olmadığını açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.

Elektronik sigaraların gençler arasında giderek yaygınlaştığına işaret eden Doç. Dr. Çolak, şu rakamları verdi:

ELEKTRONİK SİGARA3

“Amerika Birleşik Devletleri’nde lise öğrencileri arasında 2011’de yüzde 1,5 olan elektronik sigara kullanım oranının 2018’de yüzde 20,8’e yükseldiği belirlendi. 2017–2018 döneminde ise e-sigara kullanım artış hızı yüzde 78 gibi endişe verici bir seviyeye ulaştı. Avrupa ülkelerinde de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Polonya, Ukrayna ve İtalya gibi ülkelerde 11-17 yaş grubu gençler arasında elektronik sigara kullanım oranlarının erkeklerde yüzde 20-30, kızlarda ise yüzde 13-22 düzeyinde olduğu bildiriliyor. Bu istatistikler, e-sigara salgınının dünya çapında gençleri etkisi altına aldığını gözler önüne seriyor.”

Gençlerin elektronik sigaraları ‘daha az zararlı’ algısıyla tercih ettiğine dikkat çeken Doç. Dr. Çolak, şöyle konuştu:

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“Aromalı içerikler, şık tasarımlar, kullanıcı dostu işlevler ve gizli kullanım imkânı, elektronik sigaraların gençler arasındaki popülaritesini artırıyor. Ancak bu cihazlar nikotin, aroma verici kimyasallar ve toksik maddeler içeriyor. Nikotin bağımlılık yapıcıdır, beyin gelişimini olumsuz etkiler ve öğrenme bozukluklarına yol açabilir. Ayrıca e-sigara kullanımı tütün ürünlerine geçişi kolaylaştırabilir, yasa dışı madde kullanımının önünü açabilir ve psikososyal sağlık üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir.”

Elektronik sigaraların sağlığa uzun vadede verebileceği zararın tam olarak anlaşılamadığını, ancak mevcut verilerin yeterince uyarıcı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Dilşen Çolak, şu ifadeleri kullandı:

ELEKTRONİK SİGARA2

“Bazı e-sigara bileşenlerinin kansere yol açtığı, bazı maddelerin de kalp ve akciğer rahatsızlıkları riskini artırdığı saptanmıştır. Gebelik döneminde fetüsün bu emisyonlara maruz kalması bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca e-sigara dumanına maruz kalan çevredeki kişiler de pasif içicilik riski altındadır.”

Akciğer kanserinin erken evrede saptanırsa tedavi edilebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Çolak, sözlerini şöyle sürdürdü:

DOKTORLA KONUŞMAK

“En etkili yöntem, risk faktörlerinden tamamen uzak durmaktır. Sigara ve elektronik sigara kullanımını bırakmak, sağlıklı bir yaşam için atılacak en önemli adımlardandır. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de altını çizdiği gibi, gençleri ve çocukları bu küresel salgından korumak için politika yapıcılar, aileler, eğitimciler ve toplumun tüm kesimleri acilen eylem planları geliştirmeli ve hayata geçirmelidir.”

DHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sigara elektronik
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