Büyük meme kanser riskini arttırıyor mu?

Meme kanseri, her regl döneminden sonra elle yapılacak meme muayenesi ile erken teşhis konularak muayene edilebiliyor. Halk arasında ise büyük memeli kadınların diğerlerine oranla daha fazla meme kanseri riski taşıdığına dair bir inanç hakim. Peki, bu inanışın doğruluk payı nedir? Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Özay Özkaya, Meme Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle meme kanseri hakkında bilinmeyenleri anlatıyor. Meme kanseri 40-50 yaş arası kadınlarda tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Meme kanseri için en önemli risk faktörleri, obez ya da aşırı kilolu olmak, sigara, alkol alışkanlıkları, hiç doğum yapmamış ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış, ilk adetini ise erken görmüş olmak, geç menapoz yaşı ve BRCA-1, BRCA-2 mutasyonları gibi bir takım genetik değişikliklerin bulunması, annede teyzede ya da kız kardeşinde meme kanseri hikayesi olması olarak sayılabilir. MEMEDEKİ HER KİTLE KANSER DEĞİLDİR Memede fark edilen her kitle kanser olarak değerlendirilmez. Hatta fark edilen kitle sonucu bir uzmana başvuran hastaların çoğunun kitlesi iyi huylu çıkar. Fakat bu durum tabii ki “Nasılsa riskli değil.” sonucuna vararak hekim kontrolünün göz ardı edilmesine sebep olmamalıdır.

NASIL TEŞHİS EDİLİR? Meme, yapı gereği içerisinde süt bezleri ve kanallar bulundurur. Bu nedenle elle değerlendirilmesi zor bir organ olarak nitelendirilebilir. Meme kanserine yakalanma riskinin yaşla birlikte arttığı göz önünde bulundurulduğunda, 20-40 yaş arası şikayeti olmayan hastaların ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapması ve olası değişikliklerde hekime başvurması yeterli olurken, 40-69 yaş arası hastalarda; ayda bir kendi kendine meme muayenesine ek olarak iki yılda bir mamografi çektirmesi önerilmektedir. Memede şekil bozukluğu, meme ve koltuk altında şişlik, kitle hissi, meme derisinde çekintilerin oluşması ve meme ucundan akıntı gelmesi, meme kanserinin en önemli semptomlarındandır. Meme kanseri tedavisi, kanserin içinde bulunduğu evreye göre değişiklik gösterir. Fakat ne kadar erken teşhis edilirse tedavi ve yaşam şansı da o kadar yükselir. KİTLE FARK EDİLDİĞİNDE TEHLİKELİ BOYUTLARA ULAŞMIŞ OLABİLİYOR Nadiren ağrılı bir süreç yaratan bu kanser türü, çoğunlukla ağrısız ilerler. Periyodik kontrol altında olmayan kadınların elle keşfettikleri meme kanseri, bu şekilde fark edildiğinde genellikle oldukça büyümüş olur. Bu kanser türü tek memede tek kitle olarak görülmekle birlikte, iki memede birkaç kitle olarak da ortaya çıkabilir. Bu nedenle kanserden şüphelenilen durumlarda her iki meme üzerinde de ayrıntılı tetkikler yapılması gerekir.