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Büyük Menderes Nehri kenarında bulunan el bombası korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 18:19 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki Menderes Nehri'nin kenarındaki kayalıklarda bulunan el bombası, jandarma tarafından fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Büyük Menderes Nehri kenarında bulunan el bombası korkuttu

Bahattin ALBAYRAK/KOÇARLI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Koçarlı ilçesindeki Menderes Nehri'nin kenarındaki kayalıklarda bulunan el bombası, jandarma tarafından fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.
Bugün saat 16.00 sıralarında Büyük Menderes Nehri Çiftlikburnu Köprüsü yakınlarına balık tutmaya giden 2 arkadaş, kayalıklar arasında bir el bombası olduğunu fark edip, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, el bombasının bulunduğu alanı güvenlik şeridi ile çevirip, yolu trafiğe kapatarak çevre güvenliğini sağladı. Meraklı kalabalık bölgeden uzaklaştırıldı. Araç sürücüleri de el bombasının imha edilmesi sırasında araçlarından çıkmamaları konusunda uyarıldı. Ardından özel kıyafetli bomba imha uzmanı jandarmalar fünye yardımı ile el bombasını patlatarak etkisiz hale getirdi. El bombasının imha edilmesinin ardından jandarmalar ve çevredekiler rahat bir nefes alırken, trafiğe kapatılan yol, tekrar açıldı.
Jandarma, üzerinde seri numarası bulunmadığı öğrenilen el bombasının kimin bırakıldığının tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Büyük Menderes Nehri kenarında bulunan el bombası korkuttuBüyük Menderes Nehri kenarında bulunan el bombası korkuttuBüyük Menderes Nehri kenarında bulunan el bombası korkuttuBüyük Menderes Nehri kenarında bulunan el bombası korkuttu

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