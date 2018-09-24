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Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesi için rehber hazırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:33 | Son Güncelleme

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürlüğü'nce Denizli'den bir kısmı geçen Büyük Menderes Nehri Havzası'ndaki kirlilikle mücadele başlatıldı.

Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesi için rehber hazırlandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürlüğü'nce Denizli'den bir kısmı geçen Büyük Menderes Nehri Havzası'ndaki kirlilikle mücadele başlatıldı. Nehrin havzasındaki tekstil firmaları için 'Tekstil sektöründe temiz üretim' adlı rehber hazırlandı. Firma temsilcilerine tekstil sektöründe temiz üretim yatırımları yapılması, daha az kimyasal kullanılması ve makinelerin yenilenmesi tavsiye edildi.
WWF Türkiye tarafından Büyük Menderes Nehri'ndeki artan kirlilikle ilgili mayıs ayında çalışma başlatıldı. Dünyaca ünlü tekstil firması, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve Denizli Sanayi Odası (DSO) tarafından da çalışmaya destek verildi. Büyük Menderes Nehri Havzası'nda su kaynaklarının korunması için çalışan WWF Türkiye, tekstil fabrikalarında temiz üretim uygulamalarının hayata geçirilmesine ve sektörde sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkıda bulunma amacı güdüyor. Bu kapsamda WWF Türkiye tarafından 'Tekstil sektöründe temiz üretim' adlı rehber hazırlandı. Rehber, sektör temsilcilerinin katılımıyla Organize Sanayi Bölgesi Toplantı Salonu'nda tanıtıldı. Firma temsilcilerine tekstil sektöründe temiz üretim yatırımları yapılması, daha az kimyasal kullanılması ve makinelerin yenilenmesi tavsiye edildi.
'SU KİRLİLİĞİ İLERİ SEVİYEDE'
Toplantı öncesi basın mensuplarına rehberle ilgili bilgi veren WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, 10 yıla yakın süredir Büyük Menderes Havzası'nda çalışmalar yaptıklarını, 42 noktada su kalitesiyle ilgili ölçümler gerçekleştirdiklerini, 19 noktada kirliliğin çok ileri dereceye ulaştığını, riskin büyük olduğunu söyledi. Büyük Menderes Havzası'nın uluslararası arena için de çok önemli olduğunu belirten Pasinli, şunları söyledi:
"Uluslararası öneme sahip 5 sulak alana ev sahipliği yapıyor. Tekstilin canı burada ve çok ciddi su riskleriyle karşı karşıyayız. Bizim çağrımız, tüm tekstil sektörünün temiz üretim yatırımlarını gerçekleştirilmesi. Her firma için bu farklı anlama gelebiliyor. Kimisi için daha az kimyasal kullanma, kullandığı kimyasalı değiştirme kimisi için makinelerini yenileme ile bazıları için sadece bir vidayı, bir vanayı değiştirmekle bile çok ciddi tasarruflar sağlanabiliyor. Finans kurumlarıyla da GEKA ile de iş birliği içerisindeyiz. Fizibilite destekleri mevcut, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızla iş birliği yapıyoruz."

FOTOĞRAFLI

Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesi için rehber hazırlandıBüyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesi için rehber hazırlandıBüyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesi için rehber hazırlandıBüyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğin önlenmesi için rehber hazırlandı

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