HABER

Büyük Menderes Nehri'ne düştü ve kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 16:29 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen Tuncay Asar (59), Büyük Menderes Nehri'ne düşüp, kayboldu.

Büyük Menderes Nehri'ne düştü ve kayboldu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen Tuncay Asar (59), Büyük Menderes Nehri'ne düşüp, kayboldu.
Nazilli'de yaşayan evli, 1 çocuk babası Tuncay Asar, arkadaşı Adem Balcı ile dün akşam bir restorana gitti. İki arkadaş, burada içki içip, eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Akçay Mevkisi'nden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde Asar, otomobili durdurup, indi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için nehrin kenarına giden Asar, aldığı alkolün de etkisiyle, suya düştü. Suda çırpınan Asar'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Balcı, karanlıkta suda kaybolan Asar'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Balcı, yakındaki bir restoranın çalışanları tarafından sudan çıkartıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Balcı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri karadan, Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde arama - kurtarma çalışması başlattı. Ancak şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Büyük Menderes Nehri'ne düştü ve kaybolduBüyük Menderes Nehri'ne düştü ve kaybolduBüyük Menderes Nehri'ne düştü ve kaybolduBüyük Menderes Nehri'ne düştü ve kayboldu

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Acil servis doktorunu darbettiği iddia edilen şüpheli serbestAcil servis doktorunu darbettiği iddia edilen şüpheli serbest
Bursa'da, 2 caminin muslukları çalındıBursa'da, 2 caminin muslukları çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

'Palu ailesi' soruşturmasında flaş gelişme!

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.