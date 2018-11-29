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Büyük merakla fotoğrafladıkları bu yerde bakın neler oluyor?

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 08:01 | Son Güncelleme

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili martı istilasına uğradı. Dev dalgaların sahile vurduğu anlarda balık avına çıkan martılar, sahile akın etti. Binlerce martının yemek için kıyasıya yarışa girdiği anlarda eşsiz görüntüler oluştu. Sahile gelen vatandaşların da ilgi odağı haline gelen olayda ortaya çıkan manzara cep telefonlarıyla ölümsüzleştirildi.

Saatte 40 kilometreye çıkan rüzgar Konyaaltı'nı beyaza büyüdü. Dalgaların kıyıya vurduğu anlarda bakın nasıl görüntüler ortaya çıktı...

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilini binlerce martı istila etti. Balık avlamak için dalgaların sahile vurduğu bölgeye gelen martılar, sahile gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu.
Antalya’da bugün öğle saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, Konyaaltı sahilinde boyu 2 ila 3 metreye kadar çıkan dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Saatteki hızı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar sonrası Konyaaltı beyaza büründü.
Dünyaca ünlü sahile anı ölümsüzleştirmek için gelen birçok vatandaş ise sahilde binlerce martıyı görünce neye uğradığını şaşırdı.
Balık avlamak için sahile gelen martılar, dalgaların kıyıyı dövmesiyle birlikte harekete geçip balıkları avlamaya çalıştı.
Vatandaşlarsa bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.
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Anahtar Kelimeler:
Antalya Konyaaltı Sahili martı

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