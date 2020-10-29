Büyük Okyanus'ta küresel sıcaklıkları düşüren 'La Niña' hava olayı gerçekleşiyor

Dünya Meteroloji Örgütü (WMO) Büyük Okyanus'ta orta ila yüksek şiddette bir La Nina hava olayının gerçekleştiğini açıkladı.

Bu doğal hava olayı, okyanus yüzeyinde sıcaklıkların büyük ölçüde soğumasına yol açıyor.

2021'in ilk çeyreğine kadar devam etmesi beklenen La Nina, büyük ihtimalle küresel düzeyde sıcaklıkları düşürecek, küresel hava durumu döngülerinde de büyük bir etkisi olacak.

La Nina, El Nino-Güney Döngüsü diye bilinen hava olayının üç aşamasından biri olarak tanımlanıyor.

Bu döngüde, El Nino adlı sıcak aşama, daha soğuk La Nina aşaması ve nötr aşama var.

La Nina, güçlü rüzgarların Büyük Okyanus'ta sıcak yüzey suyunu, Güney Amerika'dan uzağa, Endonezya'ya doğru götürmesiyle ortaya çıkıyor.

Bunun yerini, daha soğuk derinlerden yüzeye çıkan su alıyor.

Bu durum da, dünyanın çeşitli bölgelerinde önemli hava durumu değişikliklerini beraberinde getiriyor.

Çok güçlü bir La Nina yaşanırsa, araştırmalara göre İngiltere ve Kuzey Avrupa çok yağışlı bir kış geçirecek.

La Nina aynı zamanda, Endonezya ve Avustralya gibi ülkelerin normalden daha çok yağış alması ve güneydoğu Asya'da daha hareketli bir muson mevsimi anlamına geliyor.