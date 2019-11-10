Büyük Önder Atatürk, ABD'de anıldı

NEW YORK/WASHINGTON (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılında ABD'de anma törenleri düzenlendi.

Büyük Önder Atatürk, New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen törende anıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu yaptığı konuşmada, ''Atatürk, tarihimizin olağanüstü bir döneminde cesareti, kararlılığı, engin bilgisi ve üstün kişiliğiyle milletimize önderlik etmiştir. Her bakımdan güçlü, demokratik, laik, çağdaş ve müreffeh bir Türkiye ideali ortaya koymuştur. '' dedi.

Atatürk'ün gerçekçi, barışçı ve uluslararası iş birliğinden yana bir dış politikanın temellerini attığını ve bu vizyonla kurulan Türkiye'nin bugün uluslararası sistemin en saygın ülkelerinden biri olduğunu belirten Sinirlioğlu, ''Bizler, Atatürk’ün bıraktığı mirası korumak, hedeflerini hayata geçirmek için üstün bir gayretle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetin kurucu felsefesi, bundan sonraki adımlarımızda da en kuvvetli dayanağımız olmaya devam edecektir.'' diye konuştu.