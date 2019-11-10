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Büyük Önder Atatürk Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:10 | Son Güncelleme

Büyük Önder Atatürk Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da anıldı

EDİRNE (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da anıldı.

Edirne'deki tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Belediye Başkanı Recep Gürkan, anıta çelenk sundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te sirenler çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

Heyet, törenin ardından Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak 1930 yılında geldiği Edirne'de kaldığı Edirne Belediyesi içerisindeki Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

Anma programı Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde sürdü.

- Kırklareli

Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Osman Bilgin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Büyük Önderin hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Bu sırada otomobil sürücüleri de araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı.

Anma töreni Kültür Merkezi'nde düzenlen programla devam etti.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da da Tarihi Valilik Binası önünde düzenlenen törende, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanoğlu ve siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri ile yoldan geçen vatandaşlar saygı duruşuna katıldı.

Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, AK Parti Milletvekili Çiğdem Koncagül, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreni Yahya Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlen programla devam etti.

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