Büyük Önder Atatürk, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa'da anıldı

GAZİANTEP (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te törenle anıldı.

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki anma töreninde, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

- Malatya

Malatya Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Vali Aydın Baruş, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tarafından çelenk sunumu yapıldı.

İki dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Baruş, "Anıt Defteri"ni imzaladı.

Vali Baruş, deftere şunları yazdı:

"Sizin tarihe altın harflerle yazılan destansı mücadele ruhuyla Anadolu topraklarında yakmış olduğunuz bağımsızlık meşalesi ülkemizin üzerine çöken karanlığı aydınlatmış ve Cumhuriyetimiz bu aydınlık temelin üzerine bina edilmiştir. Sizin liderliğinizde, İstiklal Savaşı kahramanlarımızın verdiği emsalsiz mücadeleler neticesinde kazandığımız zaferlerle Türk milletinin makus talihi değişmiştir. Bugün de gururla müşahede ediyoruz ki ortaya koyduğunuz bağımsızlık ruhu sadece bizim için değil bütün mazlum milletler için de rehber olmaya devam etmektedir."