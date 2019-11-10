Büyük Önder Atatürk Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da anıldı

Aksaray'da düzenlenen tören, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Aksaray Valisi Ali Mantı ile Belediye Başkanı Evren Dinçer’in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Törene, Vali Toprak'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, bazı milletvekilleri, idari ve askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Anıt Meydanı'ndaki tören, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başladı. Diğer kurum ve kuruluşların da anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinliği Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti. Programda, Abdülhamid Han Fen Lisesi Müdürü Burak Solmaz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesi ve milleti için koyduğu hedeflere yılmadan yürüdüğünü ifade eden Solmaz, "Atatürk, onu yolundan çevirmeye çalışanlara aldırmayarak önündeki tüm engelleri birer birer aşmasını bilmiştir. Nihayetinde Türk milletinin umudu olmuş, Türk vatanına yepyeni bir çığır açmıştır." ifadesini kullandı.

Programda öğrenciler tarafından, Atatürk ve 10 Kasım konulu şiirler okundu, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküler seslendirildi.

- Afyonkarahisar

Kocatepe Parkı'nda başlayan anma törenlerinde, Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te sirenler çalındı, iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.