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Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 10:47 | Son Güncelleme

Büyük Önder Atatürk Muğla, Isparta ve Burdur'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Muğla, Isparta ve Burdur'da törenlerle anıldı.

Muğla'daki tören Menteşe Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Muğla Valisi Esengül Civelek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün anıta çelenk sundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'te sirenler çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

Törene AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Anma programı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sürdü.

- Isparta

Isparta'da 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende Vali Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anma programı Belediye Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle devam etti.

- Burdur

Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Burdur Valisi Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri anıta çelenk sundu.

Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada otomobil sürücüleri de araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı.

Anma töreni Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.

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10 Kasım anma Atatürk tören

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