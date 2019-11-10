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Büyük Önder Atatürk Nijerya'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 12:48 | Son Güncelleme

Büyük Önder Atatürk Nijerya'da anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Nijerya'da törenle anıldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğindeki törene, elçilik çalışanlarıyla Nijerya'daki Türk misyon temsilcileri ve bazı Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yüksek başarılara ulaşan Cumhuriyetimizi çok zor koşullarda kuran Ulu Önder Atatürk'ü, Sahraaltı Afrika'daki ilklerden olan Büyükelçiliğimizde, mensuplarımız ve vatandaşlarımızla minnetle andık." ifadelerini kullandı.

Ulueren, "81 yıl önce kaybettiğimiz ulu önderimiz çok zor koşullarda Türkiye'ye tekrar umut verdi ve liderlik vasıflarıyla, sarsılmaz iradesiyle, inandırıcılığıyla, samimiyetiyle bizi bugünlere taşıdı." dedi.

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10 Kasım anma Atatürk Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren

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