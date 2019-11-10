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Büyük Önder Atatürk Selanik'te doğduğu evde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan: - "Türk milleti, bağımsızlığına bugün de sahip çıkarak bir yandan haklı olanı savunmakta diğer yandan da mazlum milletlerinin sesi ve nefesi olmaktadır"

SELANİK (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Yunanistan'ın Selanik kentinde doğduğu evde törenle anıldı.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunun düzenlediği törene, Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Ceylan, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, zor koşullarda üstün askeri dehasıyla bağımsızlık savaşına öncülük ettiğini ve savaşın ardından da Cumhuriyet'i kurduğunu belirterek, "Atatürk'ün verdiği mücadele ve gösterdiği hedefler, hala yolumuzu aydınlatıyor." dedi.

Atatürk'ün, savaşın değişmeyen doğasını ve barışın kıymetini en iyi bilen asker ve devlet adamı olduğunun altını çizen Ceylan, "Atamızın yaşarken gerçekleştirdikleri, kendi dönemi için devrimsel niteliktedir ancak bunun ötesinde, o gün yaptıkları bugünün siyasi ve teknik meselelerin çözümü bakımından da halen güncelliğini korumaktadır." ifadesini kullandı.

- "Gelecek ne getirirse getirsin ülkemize bağlıyız, savunmaya kararlıyız"

Ceylan, Türk milletinin bağımsızlık savaşında olduğu gibi bugün de zor koşullarda mücadele ettiğini, mazlum milletlerin sesi ve nefesi olmaya devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugüne baktığımızda koşulların hiç de kolay olmadığı, ulusumuza karşı sınamaların boyut değiştirdiği bir döneme girdiğimizi görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında ifade ettiği gibi, o günkü mücadeleyi bugün başka şekillerde vermekteyiz. Bunun bir parçası olan herkesin kökeni, inancı, mesleği, siyasi görüşü ve sosyal statüsü ne olursa olsun aynı gururu duyması gerektiğine inanıyorum.

Türk milleti, bağımsızlığına bugün de sahip çıkarak, bir yandan haklı olanı savunmakta, diğer yandan da mazlum milletlerin sesi ve nefesi olmaktadır. Atamızın emanetini böyle taşıyoruz. Dışarıda görev yapan bizler, bu olguyu daha net görme imkanına sahibiz. Atatürk'ü paylaştıkça daha çok insanın bu mücadelenin gerçek boyutlarının farkına vardığını ve üzerine düşeni yapmak için daha büyük istek duyduğunu gözlüyoruz. Gelecek ne getirirse getirsin ülkemize bağlıyız, savunmaya kararlıyız."

Atatürk'ün evinin bahçesini ve çevresindeki sokakları dolduran vatandaşlar, törenin ardından kapıları ziyaretçilere açılan Atatürk Evi'ni ziyaret ederek, Ata'nın kullandığı eşyaları ilgiyle inceledi.

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Atatürk Selanik Selanik Başkonsolosu Efe Ceylan

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