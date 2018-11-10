Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Odadaki törenin ardından Yasin Yıldız, heyet adına Mavi Salon'daki Dolmabahçe Sarayı Özel Defteri'ni imzaladı.

"Aziz Atatürk" hitabıyla başladığı yazısında Yıldız, şunları kaydetti:

"Hatıralarınızla dolu olan bu mekanda, sizi ebediyete irtihalinizin 80. yıl dönümünde bir kez daha derin bir teessür ve özlemle anmaktayız. Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı olarak geride bıraktığınız hatıralar, milletimiz tarafından her zaman hayırla yad edilmektedir. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaştığımız bugünlerde, sizin mücadelenizden aldığımız ilhamla ülkemizi her daim çizdiğiniz ileri hedeflere taşıma gayretimiz yılmaksızın devam etmektedir. 95 yıl önce sizin öncülüğünüzde başlamış olduğumuz Cumhuriyet yürüyüşünde, ülkemiz bugün dünyanın önde gelen demokrasilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bunun yanında Türkiye, çizmiş olduğunuz 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi doğrultusunda atmış olduğu adımlarla gerek bölgesinde gerek küresel ölçekte öncü ülkeler arasına girmiştir. Ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleştirmiş olduğu gelişim ve ilerlemeleri, belirlemiş olduğunuz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak hedefi doğrultusunda sürdürme azmiyle bizlere bırakmış olduğunuz emanete sahip çıkmak yolunda gayretimizle devam ediyoruz. Aramızdan ayrılışınızın 80. yılında sizi tüm milletimizle birlikte özlemle anıyor, bir kere daha sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."