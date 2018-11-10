Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 80 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.
Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, İstanbul Vali Yardımcısı Hülya Kaya, 1. Ordu Komutanlığı'ndan Albay Eyüp Coşar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren ve Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) Genel Başkanı Gül Karyaldız ile Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç'ın, kurumları adına çelenk ve buketlerini, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği yatağın üzerine bırakmalarıyla başladı.
Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal ettiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu. Saatlerin tam 09.05'i gösterdiği anda polis memurları da duygusal anlar yaşadı.
Odadaki törenin ardından Yasin Yıldız, heyet adına Mavi Salon'daki Dolmabahçe Sarayı Özel Defteri'ni imzaladı.
"Aziz Atatürk" hitabıyla başladığı yazısında Yıldız, şunları kaydetti:
"Hatıralarınızla dolu olan bu mekanda, sizi ebediyete irtihalinizin 80. yıl dönümünde bir kez daha derin bir teessür ve özlemle anmaktayız. Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı olarak geride bıraktığınız hatıralar, milletimiz tarafından her zaman hayırla yad edilmektedir. Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet'in 100. yılına yaklaştığımız bugünlerde, sizin mücadelenizden aldığımız ilhamla ülkemizi her daim çizdiğiniz ileri hedeflere taşıma gayretimiz yılmaksızın devam etmektedir. 95 yıl önce sizin öncülüğünüzde başlamış olduğumuz Cumhuriyet yürüyüşünde, ülkemiz bugün dünyanın önde gelen demokrasilerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bunun yanında Türkiye, çizmiş olduğunuz 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi doğrultusunda atmış olduğu adımlarla gerek bölgesinde gerek küresel ölçekte öncü ülkeler arasına girmiştir. Ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda gerçekleştirmiş olduğu gelişim ve ilerlemeleri, belirlemiş olduğunuz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak hedefi doğrultusunda sürdürme azmiyle bizlere bırakmış olduğunuz emanete sahip çıkmak yolunda gayretimizle devam ediyoruz. Aramızdan ayrılışınızın 80. yılında sizi tüm milletimizle birlikte özlemle anıyor, bir kere daha sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."
- Vatandaşlardan yoğun ilgi
Saat 08.00 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan oda, törenin ardından tekrar ziyaret edilmeye başlandı.
Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar ve öğrenciler, Atatürk'ün yatağına ve çevresine beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı. Öğrencilerden bazıları, Büyük Önder'e özlemlerini yazdıkları notları da bıraktı.
Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, bazıları da fotoğraf çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı.
İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlardan da yansıtıldı.
TBMM Milli Saraylar ve Beşiktaş Belediyesi de Büyük Önder Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyarete gelen vatandaşlara çay ikramında bulundu.
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