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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:26 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da anıldı

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da anıldı.

Edirne'deki tören Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı Recep Gürkan, anıta çelenk sundu.

Saatler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 09.05'i gösterdiği sırada sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Saygı duruşu sırasında Atatürk hakkında bazı sözler söylen kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Heyet, törenin ardından Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak 1930 yılında geldiği Edirne'de kaldığı Edirne Belediyesi içerisindeki Atatürk Odası'nı ziyaret etti.

Anma programı Edirne Halk Eğitim Merkezinde sürdü.

- Kırklareli

Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Büyük Önder'in hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te siren çaldı, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı.

Anma töreni Kültür Merkezi'nde düzenlen programla devam etti.

- Tekirdağ

Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törende, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tank Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te siren çaldı, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar yarıya indirildi.

Saygı duruşu sırasında bazı otomobil sürücüleri araçlarından inerek, saygı duruşuna katıldı.

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Atatürk ebediyete intikal

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