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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:27 | Son Güncelleme

TFF ile Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"İstiklal Savaşı'nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak; onun ilkelerine, modern ve çağdaş bir ülke olma hedefine bağlılığımızla, topluma spor kültürünü benimsetme, Türk futbolunu uluslararası düzeyde rekabet edecek seviyeye çıkartma misyonumuzu sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anarken aziz hatıraları önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz."

Galatasaray Kulübünün mesajında şunlar kaydedildi:

"Sadece ulusumuzun değil tüm insanlığın saygı duyduğu büyük bir lider olan Mustafa Kemal Atatürk, ülkesinin içinde bulunduğu olanaksızlıklara halkıyla birlikte boyun eğmemiş, adanmış bir ruhla inancını ve direncini kaybetmeden Türk halkını bağımsız Türkiye ülküsüyle zafere ulaştırmış ve çağdaş Türkiye'nin temellerini atmıştır. Eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk sonsuza kadar kalbimizde yer alacak düşünceleri, ilke ve inkılapları ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 80. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle bir kez daha anıyoruz."

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yayımlanan mesajda, şöyle denildi:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında özlemle ve minnetle anarken, izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz. Beşiktaş camiası olarak, Atamıza olan kalbimizdeki derin sevgi ve inançla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Dünya döndükçe Atamıza olan sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir. Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve Türk milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz."

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise "İlelebet ilke ve inkılaplarının izinde yürüyeceğimiz, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 80. yıl dönümünde minnet, şükran, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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