Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

PEKİN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Çin’in başkenti Pekin’de törenle anıldı.
Pekin Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Birinci Müsteşarı Ferhat Alkan'ın ev sahipliğinde, Türk vatandaşlarının da katıldığı büyükelçilik konutundaki anma töreninde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Programda konuşan Alkan, Atatürk’ün sözlerinden alıntılar paylaşarak, Gazi Mustafa Kemal'in, Türk milletinin ortak ülküsünün kaynağı olduğunu dile getirdi.
Türkiye'nin bugün sahip olduğu bölgesel ve küresel konum, gelişmişlik düzeyi, birlikteliğin ve dinamizmin Atatürk’ün bıraktığı eserin büyüklüğünü ortaya koyduğunu dile getiren Alkan, "Atatürk’ün bizlere bıraktığı Cumhuriyeti, milletimizi ve bayrağımızı yüceltmek hepimizin en asli vazifesidir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.
Esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Ve belli oldu! Cesedini asitte eritip...
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Ses getirecek sözler! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu...'
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
Okuyucu Yorumları 0 yorum