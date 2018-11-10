HABER

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde anma töreni düzenlendi

PEKİN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Çin’in başkenti Pekin’de törenle anıldı.

Pekin Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Birinci Müsteşarı Ferhat Alkan'ın ev sahipliğinde, Türk vatandaşlarının da katıldığı büyükelçilik konutundaki anma töreninde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Alkan, Atatürk’ün sözlerinden alıntılar paylaşarak, Gazi Mustafa Kemal'in, Türk milletinin ortak ülküsünün kaynağı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bugün sahip olduğu bölgesel ve küresel konum, gelişmişlik düzeyi, birlikteliğin ve dinamizmin Atatürk’ün bıraktığı eserin büyüklüğünü ortaya koyduğunu dile getiren Alkan, "Atatürk’ün bizlere bıraktığı Cumhuriyeti, milletimizi ve bayrağımızı yüceltmek hepimizin en asli vazifesidir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

PARTNERŞaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"Şaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı
Gaziantep'te Atatürk anıldıGaziantep'te Atatürk anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10 kasım atatürkü anma günü çin

En Çok Okunan Haberler

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Suudi Arabistan'a giden Gabon Devlet Başkanı Ondimba'dan haber alınamıyor

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kültür ve Özne Toplantıları PAD'da düzenlenecek

Kültür ve Özne Toplantıları PAD'da düzenlenecek

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Annesinin mezarında dua ederken topraktan bebek çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı

Ata'ya saygı havadan görüntülendi

Ata'ya saygı havadan görüntülendi

Saat 09:05'te tüm Türkiye'de hayat durdu

Saat 09:05'te tüm Türkiye'de hayat durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.