Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

PEKİN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Çin’in başkenti Pekin’de törenle anıldı.

Pekin Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Birinci Müsteşarı Ferhat Alkan'ın ev sahipliğinde, Türk vatandaşlarının da katıldığı büyükelçilik konutundaki anma töreninde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Alkan, Atatürk’ün sözlerinden alıntılar paylaşarak, Gazi Mustafa Kemal'in, Türk milletinin ortak ülküsünün kaynağı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bugün sahip olduğu bölgesel ve küresel konum, gelişmişlik düzeyi, birlikteliğin ve dinamizmin Atatürk’ün bıraktığı eserin büyüklüğünü ortaya koyduğunu dile getiren Alkan, "Atatürk’ün bizlere bıraktığı Cumhuriyeti, milletimizi ve bayrağımızı yüceltmek hepimizin en asli vazifesidir. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

