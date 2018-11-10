Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Pakistan'da tören düzenlendi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul'un ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Davulcu, Pakistan'da bulunan Türk kurum temsilcileri, vatandaşlar ve elçilik çalışanları katıldı.

Tören öncesinde konuşma yapan Yurdakul, "Atatürk'ü bizden çok yabancıların övmesi bizim ne kadar şanslı bir millet olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Ardından Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenler eşliğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan İkinci Katip Rıdvan Türkoğlu, "Atamızın, Türk milletinin Bağımsızlık Savaşı’nın eşsiz önderi olmasının yanı sıra, bütün ezilen milletler için kurtuluş meşalesini yakarak onlara umut veren ve yol gösteren dünya çapında saygın bir şahsiyet olması bizim için bir övünç kaynağıdır. Biz bu gerçeği sadece kitaplardan okumakla kalmayıp, görev yaptığımız coğrafyada birebir tecrübeyle daha yakından müşahede ediyor ve bunun haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

