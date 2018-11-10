Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

BAKÜ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Büyükelçilik yakınlarındaki Atatürk anıtında yapılan törene, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri ve Bakü Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Saat 09.05'teki saygı duruşunun ardından, büyükelçilikteki Türk Bayrağı yarıya indirildi. Büyükelçi Özoral, anıta çelenk bıraktı.

Törenin büyükelçilikte devam eden kısmında İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Büyükelçi Özoral, etkinlikte yaptığı konuşmada, Atatürk'ün parçalanmakta olan, uçurumun eşiğine gelmiş bir devleti, yok olmak üzere olan bir ülkeyi ve yok edilmek istenilen bir milleti kurtarmakla kalmadığını, dünyanın bütün mazlum milletlerine kaderlerini değiştirebileceklerini, sömürgeciler karşısında doğrunun muzaffer olacağını gösteren büyük bir önder olduğunu belirtti.

Atatürk'ün bütün dünya için örnek bir lider olduğunu vurgulayan Özoral, "Atatürk ömrünü, milleti ve vatanı uğrunda harcadı. 15 yıllık devlet adamlığı hayatında Türkiye'yi götürdüğü nokta, herhangi bir devlet adamının 150 yılda başaramayacağı işlerdi. Çünkü Atatürk yarınları kurmasını biliyordu. Uzak görüşlüydü. O zamandan bugünleri gördü. Yaptıklarını, bize gösterdiklerini, kendisinden uzak kaldığımız 80 yıl sonra çok daha iyi anlıyoruz. Atatürk sadece yaşadığı dönemin değil, sadece bugünün değil, yarının da büyük lideridir." şeklinde konuştu.

Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı film gösterimi yapılan törende, Atatürk hakkında kompozisyon ve şiirler de okundu.

