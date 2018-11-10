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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:42 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de anıldı

KAYSERİ (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de anma törenleri düzenlendi.

Kayseri'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, askeri erkan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayrak yarıya indirildi.

Anma etkinlikleri, İl Kültür Turizm Müdürlüğünde Necdet Taş Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen programla devam etti. Programda öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu, şiirler okudu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı konulu slayt gösterisinin izlendiği programda, 9. sınıf öğrencisi görme engelli Beyzanur Özudok'un "Bir resim yap" adlı şiiri dinleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Tören programı, Atatürk Evi'ndeki resim sergisiyle sona erdi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda devam eden anma programında, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rafet Metin, "Devlet ve Millet adamı Atatürk" konulu konuşma yaptı.

Program, Kırıkkale Şehit Nebi Gündoğan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından "Atatürk" konulu oratoryo gösterisi ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirmesiyle sona erdi.

- Kırşehir

Kırşehir Cacabey Meydanı'nda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve Kırşehir Barosu Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saat 09.05'te çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu, göndere çekilen Türk bayrağı yarıya indirildi.

Törene katılan vatandaşlar, Atatürk Anıtı önüne çiçekleri, öğrenciler de hazırladıklar pankartları bıraktı.

Anma programı kapsamında, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Meşrutiyetten Cumhuriyete Mustafa Kemal, Cumhuriyetten 10 Kasım'a Atatürk" konulu konferans düzenlendi.

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