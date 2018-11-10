Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ASTANA (AA) – Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Kazakistan’ın başkenti Astana’da törenle anıldı.

Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık’ın ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine, Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk kuruluşları temsilcileri, diplomatlar ve Türk vatandaşları katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Büyükelçi Uyanık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini belirtti.

Atatürk’ün başta Türk dünyasının aksakalı Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev başta olmak üzere Kazakistan’da geniş bir çevre tarafından saygı görmesinin önemine değinen Uyanık, "O'nun hatırası ve en büyük mirası olan Türkiye'nin burada da hem ikili hem de uluslararası alanda iş birliğimiz olsun yüksek tutulması bizlere ayrı bir kıvanç ve onur veriyor." diye konuştu.

Uyanık, Mustafa Kemal Atatürk'ün uzun savaş yıllarında, koca bir imparatorluğun küllerinden devletin yeniden dirilmesine öncülük ettiğinin altını çizdi.