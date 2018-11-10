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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi

ASTANA (AA) – Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Kazakistan’ın başkenti Astana’da törenle anıldı.

Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık’ın ev sahipliğinde düzenlenen anma törenine, Uluslararası Türk Akademisi (TWESCO) Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk kuruluşları temsilcileri, diplomatlar ve Türk vatandaşları katıldı.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende konuşan Büyükelçi Uyanık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini belirtti.

Atatürk’ün başta Türk dünyasının aksakalı Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev başta olmak üzere Kazakistan’da geniş bir çevre tarafından saygı görmesinin önemine değinen Uyanık, "O'nun hatırası ve en büyük mirası olan Türkiye'nin burada da hem ikili hem de uluslararası alanda iş birliğimiz olsun yüksek tutulması bizlere ayrı bir kıvanç ve onur veriyor." diye konuştu.

Uyanık, Mustafa Kemal Atatürk'ün uzun savaş yıllarında, koca bir imparatorluğun küllerinden devletin yeniden dirilmesine öncülük ettiğinin altını çizdi.

Kıdırali de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk'ün "Dil bir köprüdür, tarih bir köprüdür, kütür bir köprüdür. Bunları onararak Türk dünyası arasında bir köprü kurmalıyız." sözlerini hatırlatarak, "Bu sözler şimdi hayata geçmiş durumda. Dolayısıyla Türk dünyasında ortak tarih, ortak edebiyat ve medeniyet meselelerini inceleyen Türk Akademisini Atatürk’ün emanetinin hayata geçmesi olarak değerlendirebiliriz." dedi.

Kıdırali parçalanan imparatorluğun külleri arasından yeniden bir devlet kurarak Türk adını dünyaya tanıtan Atatürk'ün mirasının ebediyete kadar yaşayacağını kaydetti.

Tören, Atatürk'ün hayatıyla ilgili kısa film gösterimi ve katılımcıların Atatürk Parkı'ndaki Atatürk heykeline çelenk konmasıyla sona erdi.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

-Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinde anma töreni düzenlendi

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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık

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