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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 10:59 | Son Güncelleme

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anma törenleri düzenlendi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de anma törenleri düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'ndaki törende, Vali Mahmut Demirtaş, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek ile diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören alanının yakınından geçen vatandaşlar da aynı saatte saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası ve Çukurova Üniversitesinin (ÇÜ) iş birliğinde, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri" verildi.

- Mersin

Mersin'de de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile diğer protokol üyeleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'i gösterdiğinde çalınan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kültür Merkezi'nde devam eden tören programında, Mersin Devlet Opera ve Balesince dinleti gerçekleştirildi, öğrenciler de şiir okudu.

- Hatay

Hatay'da Vali Erdal Ata, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Hatay Kültür Merkezi'nde devam eden anma programı kapsamında, Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk konulu resim sergisi gezildi, öğrenciler Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdi.

Antakya Yüksel Kemal Behzetoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri de oratoryo sundu.

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- Osmaniye

Osmaniye Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, çelenk sunumuyla başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıt defterini imzalayan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin bağrından çıkmış, milleti için, milleti ile başlattığı bağımsızlık mücadelesinde, cephede kahramanca mücadele eden bir büyük komutan olduğunu söyledi.

Törene Vali Coşkun'un yanı sıra Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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