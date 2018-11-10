Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80'inci yılında Türkiye'nin Moskova ve Bişkek büyükelçiliklerinde törenle anıldı. Moskova'daki törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Türk-Rus Toplumsal Forumu Eş Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ile Türk kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te düzenlenen saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunan törende Diriöz konuşma yaptı. Tüm Türk milleti gibi Moskova'da Atatürk’ün yasını tuttuklarını, onu şükran ve sevgiyle yad ettiklerini belirten Diriöz, "10 Kasımların sadece yas tutma günleri olmadığını, aynı zamanda Atatürk'ü daha iyi anlamak, onun eşsiz hizmetlerini daha iyi kavramak amacıyla bir araya geldiğimiz günler olduğunun da bilincindeyiz." dedi.

Cumhuriyeti Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmanın en büyük misyon olması gerektiğini vurgulayan Diriöz, Atatürk'ün mirasına yas tutarak değil, fikir ve düşüncelerini daha iyi anlayıp uygulayarak, çağdaş uygarlık yolunda daha çok çalışıp, daha çok üreterek sahip çıkılabileceğini ifade etti. Ardından Diriöz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajını okudu. - Bişkek'teki tören Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te düzenlenen ilk törende, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, müşavirler, ataşeler, Türk vatandaşları ile öğrenciler Atatürk anıtına çiçek bıraktı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Büyükelçi Fırat'ın ev sahipliğindeki tören, büyükelçilik konutunda devam etti. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve gönderdeki bayrak yarıya indirildi.