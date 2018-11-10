Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da anma törenleri düzenlendi.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Münir Karaloğlu, 3. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile diğer protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar da apartmanlarının balkonlarında ve araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Törene Atatürk posterlerinin yer aldığı tişörtlerle katılan küçük çocuklar da Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

Anma töreni, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da Antalya Kültür Merkezi'nde hazırlanan etkinlikle devam etti. "Gazi'nin yolunda" adlı programda, Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından da çeşitli gösteriler sergilendi.

Törende, Atatürk ile ilgili düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri verildi.