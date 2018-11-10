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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:40 | Son Güncelleme

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da düzenlenen törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da anma törenleri düzenlendi.

Antalya Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Münir Karaloğlu, 3. Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile diğer protokol üyeleri Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla meydandaki protokol üyeleri ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlar da apartmanlarının balkonlarında ve araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Törene Atatürk posterlerinin yer aldığı tişörtlerle katılan küçük çocuklar da Atatürk Anıtı'na karanfil bıraktı.

Anma töreni, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da Antalya Kültür Merkezi'nde hazırlanan etkinlikle devam etti. "Gazi'nin yolunda" adlı programda, Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından da çeşitli gösteriler sergilendi.

Törende, Atatürk ile ilgili düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir dalında dereceye giren öğrencilere plaket ve ödülleri verildi.

- Muğla

Muğla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk bırakılmasının ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

- Isparta

Isparta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, kent protokolü, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde devam etti. Buradaki etkinlikte, öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sergilendi.

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- Burdur

Cumhuriyet Meydanı'nda Vali Hasan Şıldak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri de anıta çelenk bıraktı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra İstiklal Marşı'nın okuduğu tören, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki Atatürk Anma programıyla devam etti.

Buradaki programda, öğrenciler tarafından şiir ve kompozisyonlar okundu.

Anma programı, yöreye özgü kıyafet giyen iki öğrencinin zeybek gösterisinin ardından çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

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