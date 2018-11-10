Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Bu sırada çevre yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını çalarak saygı duruşuna eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Manisa Vali Vekili Ünal Çakıcı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can ile milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

MANİSA (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Manisa, Denizli, Uşak ve Aydın'da düzenlenen törenle anıldı.

- Denizli

Denizli Valiliği önünde düzenlenen törende Vali Hasan Karahan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Anıta çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Meydandaki vatandaşlar ve trafikte araçlarını durduran sürücülerin de katıldığı saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya çekildi. Alanda bulunmayan vatandaşlar da iş yerleri ve evlerinin balkonundan saygı duruşu ile İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Törene Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Teoman Sancar ve Yasin Öztürk, diğer protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan ile öğrenciler katıldı.

Pamukkale Üniversitesi'ndeki törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrencilerin katılım gösterdiği törende saat 09.05'te saygı duruşunun ardından Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Ana Bilim Dalı korosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.