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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 13:32 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılında KKTC'de düzenlenen törenlerle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tören düzenlendi.

KKTC'deki ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'nin ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bazı bakanlar, askeri ve sivil yetkililer ile temsilciler katıldı.

Törende, anıta çelenklerin konulmasının ardından sırasıyla saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 80. yılında seni yine sevgi ve saygı ile anıyoruz. Kurucusu olduğun ve 'En Büyük Eserimdir' dediğin Türkiye Cumhuriyeti ile yakın iş birliği içerisinde KKTC'nin daha iyiye, daha güzele ulaşması için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Senin ilke ve devrimlerinin gönüllü takipçileri olan Kıbrıs Türk halkı demokratik, laik, bir sosyal hukuk devleti olarak KKTC çatısı altında çağdaş ve uygar bir yaşamın kalitesini arttırmak yönünde çabasını sürdürecektir. Bu çaba sürerken bir yandan da yine senin ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilken çerçevesinde, Kıbrıs’ta kalıcı, makul ve adil bir çözüm için de uğraşlarımız devam edecektir. Bu düşüncelerle aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz."

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yazısında Atatürk'ün Türk halkına bırakmış olduğu en kıymetli miras olan Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmaya kararlı olduklarını vurguladı. Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkarma mücadelesinde yakılan birlik ve demokrasi ışığının Kıbrıs Türk'ü ile birlikte Türk halkının yolunu aydınlattığını ve ilham verdiğini söyleyen Başçeri, "Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, vatan uğruna mücadele eden tüm kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun." ifadelerini kullandı.

Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yılı Girne, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke'de de düzenlenen törenlerle anıldı.

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10 Kasım Büyük Önder Atatürk KKTC

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