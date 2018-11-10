Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tören düzenlendi.

KKTC'deki ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'nin ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, bazı bakanlar, askeri ve sivil yetkililer ile temsilciler katıldı.

Törende, anıta çelenklerin konulmasının ardından sırasıyla saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve bayraklar yarıya indirildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, sonsuzluğa uğurlanışının 80. yılında seni yine sevgi ve saygı ile anıyoruz. Kurucusu olduğun ve 'En Büyük Eserimdir' dediğin Türkiye Cumhuriyeti ile yakın iş birliği içerisinde KKTC'nin daha iyiye, daha güzele ulaşması için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Senin ilke ve devrimlerinin gönüllü takipçileri olan Kıbrıs Türk halkı demokratik, laik, bir sosyal hukuk devleti olarak KKTC çatısı altında çağdaş ve uygar bir yaşamın kalitesini arttırmak yönünde çabasını sürdürecektir. Bu çaba sürerken bir yandan da yine senin ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilken çerçevesinde, Kıbrıs’ta kalıcı, makul ve adil bir çözüm için de uğraşlarımız devam edecektir. Bu düşüncelerle aziz hatıran önünde saygıyla eğiliyoruz."