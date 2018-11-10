Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

SOFYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında Türkiye'nin Sofya, Filibe ve Burgaz'daki diplomatik temsilciliklerinde anma törenleri düzenlendi.

Soyfa'daki Büyükelçilik Konutu'nda büyükelçilik mensupları, vatandaşlar ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra tüm şehitlerin ruhuna dua okudu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, her zaman şükran ve minnetle anılan Atatürk'ün Türk-Bulgar dostluğuna verdiği öneme dikkati çekti.

Törenin özel konukları olan çocuklar, Atatürk'ün Askeri Ataşe olarak görev yaptığı dönemdeki çalışma odasını ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

