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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Saraybosna, Belgrad, Zagreb, Üsküp, Tiran ve Priştine Büyükelçiliklerinde tören düzenlendi

SARAYBOSNA (AA) - Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Saraybosna, Belgrad, Zagreb, Üsküp, Tiran ve Priştine büyükelçiliklerinde tören düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki törene, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Koç, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal'in reformlarında, çağdaş adımlarında ve savaşları kazanırken Türk milletine güvendiğini ifade ederek, "Türk milleti tarih boyunca kurduğu tüm devletlerde nasıl asil bir halk olduğunu göstermiştir." dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Büyükelçi Tanju Bilgiç'in ev sahipliğinde tertip edilen törene katılanlar, saygı duruşunda bulundu.

Bilgiç, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Atatürk gibi insanların dünyaya nadir geldiğini anımsatarak, böyle liderlere ve bıraktıkları miraslara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan'ın ev sahipliğinde düzenlenen törende saygı duruşunun ardından İstiklal marşı okundu.

Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliğinde düzenlenen törene Kosova Meclisinden Türk milletvekillerinin yanı sıra büyükelçilik çalışanları ve ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirterek, "Bugün bir matem gününden ziyade, çökmekte olan bir imparatorluktan bağımsız bir devlet yaratacak bir dünya liderinin örnek kişiliğini ve en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere bizlere bıraktığı eserleri, değerleri anma günü." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün ev sahipliğinde düzenlenen törende, ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ile Arnavutluk'ta yaşayan Türk vatandaşları hazır bulundu.

Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunurken, büyükelçilik binasındaki Atatürk büstüne de çelenk bırakıldı.

Makedonya’nın başkenti Üsküp'teki büyükelçilikte de 10 Kasım dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve Makedonya'nın Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil'in yanı sıra Makedonya'daki Türk siyasetçiler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ve büyükelçilik personeli katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajı okundu.

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10 Kasım anma programı Atatürk büyükelçilik

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