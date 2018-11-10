Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

SARAYBOSNA (AA) - Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Saraybosna, Belgrad, Zagreb, Üsküp, Tiran ve Priştine büyükelçiliklerinde tören düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki törene, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Koç, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal'in reformlarında, çağdaş adımlarında ve savaşları kazanırken Türk milletine güvendiğini ifade ederek, "Türk milleti tarih boyunca kurduğu tüm devletlerde nasıl asil bir halk olduğunu göstermiştir." dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Büyükelçi Tanju Bilgiç'in ev sahipliğinde tertip edilen törene katılanlar, saygı duruşunda bulundu.

Bilgiç, törende yaptığı konuşmada, Büyük Önder Atatürk gibi insanların dünyaya nadir geldiğini anımsatarak, böyle liderlere ve bıraktıkları miraslara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.