Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Törene Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, Özbek-Türk İşadamları Derneği Başkanı Ercan Bulut, Türk kurumlarının temsilcileri ve büyükelçilik mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Macarların Atatürk'ü yakından tanıdığını, ebediyete intikal ettiği gün Macarların da yas tuttuğunu ve Atatürk'ün adının Macaristan'da üç mekana verildiğini söyledi.

BUDAPEŞTE/TAŞKENT (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Macaristan ve Özbekistan'da tören düzenlendi.

Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Büyükelçi Şen, Atatürk'ün Osmanlı'nın son dönemindeki mücadelesinde Türklüğün yaşaması, Türklüğün kurtuluşu, Türklüğün baki olması için savaştığını ve bu savaşlarda başarıdan başarıya koştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Büyük komutan Atatürk, Türk milletinin bekası için Anadolu topraklarının düşman işgalinden kurtarılması, o topraklarda bizim yeniden dilimizi konuşmaya devam edebilmemiz, dinimizi yaşayabilmemiz, ezanlarımızın o topraklarda okunmaya devam edebilmesi, hiçbir baskı ve boyunduruk altına girmeden yaşayabilmemiz için Kuvayı Milliye ile birlikte milli mücadeleyi kazanan büyük bir kurtuluş lideri, büyük bir devlet ve siyaset adamıdır."

Cumhuriyet'in kurucusu olan Atatürk'ün en çağdaş devlet sistemini kendi milleti için layık gördüğünü ve ülkeye getirdiğini anlatan Şen, önce TBMM'yi kurarak egemenliğin kayıtsız şartsız millette ait olduğunu gösterdiğini, akabinde de Cumhuriyet'i kurarak Türklerin çağdaş ve bağımsız bir şekilde yaşayabilecekleri bir sistem kurduğunu söyledi.

İlkokul öğrencilerinin Atatürk ile ilgili şiirler okuduğu tören, Atatürk'ün hayatıyla ilgili kısa filmin izletilmesiyle sona erdi.

