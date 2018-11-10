Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

İZMİR (AA) - İzmir'de Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla "11. Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Alsancak Limanı'ndan başlayan yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bazı İzmir milletvekilleri, STK temsilcileri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar, Atatürk'ün 350 metre uzunluğundaki kalpaklı posterini taşıdı. Bando eşliğinde yürüyen İzmirliler, ellerinde Atatürk'e özlemlerini anlatan pankart ve dövizlerle Cumhuriyet Meydanı'na kadar geldi.

Burada konuşan Aziz Kocaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılında Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle andıklarını söyledi.

Aradan 80 yıl geçse de Atatürk'e olan sevginin hala sıcacık olduğunu dile getiren Kocaoğlu, "Gerçekten de Atatürk'e layık bir nesil olmak istiyorsak, hamaseti bir kenara bırakıp, bize emanet ettiği ilkelere ve Cumhuriyet değerlerine gerçekten, tüm samimiyetimizle; gücümüz tükenene ve son nefesimize kadar sahip çıkmalıyız. Küçük menfaatleri, küçük fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp bölünmeden, parçalanmadan mücadele etmeli, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının karşısında el ele ve dimdik durmalıyız." dedi.

Konuşmanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir konser verdi. Orkestranın seslendirdiği şarkılara zaman zaman vatandaşlar da eşlik etti.

