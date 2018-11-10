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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 17:24 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği ile Gence ve Nahçıvan Başkonsolosluklarında anma törenleri düzenlendi

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

BAKÜ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği ile Gence ve Nahçıvan Başkonsolosluklarında törenler yapıldı.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma töreninde saygı duruşunda bulunulmasının ardından Atatürk hakkında hazırlanan film gösterildi.

Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül'ün bir konuşma yaptığı etkinliğe, Polonya Parlamentosu Türkiye-Polonya Dostluk Grubu Başkanı Grzegorz Matusiak'ın yanı sıra çok sayıda Türk ve Polonya vatandaşı da katıldı.

- Gence ve Nahçıvan'daki tören

Gence Başkonsolosluğunda düzenlenen törene Başkonsolos Zeki Öztürk, konsolosluk çalışanları, öğrenciler, Türk ve Azerbaycan vatandaşları katıldı. İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu törende, Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı film gösterildi.

Nahçıvan'da da önce Atatürk Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Programa, Başkonsolos Mehmet Emin Kiraz, Nahçıvan Müstakil Ordusu Komutanı Tümgeneral Kerem Mustafayev ve Ordu Genel Sekreteri Tuğgeneral Rahim Caferov, Nahçıvan Valisi Mirsenani Seyidov, konsolosluk çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra başkonsoloslukta devam eden törende öğrenciler tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği Türk Silahlı Kuvvetleri Ataşeliği Nahçıvan Askeri Danışmanı Piyade Albay Yusuf Gündoğdu'nun konuşma yaptığı törende, Nahçıvanlı sanatçı Eldar Zeynalov Başkonsolos Kiraz'a Atatürk portresi hediye etti.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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Anahtar Kelimeler:
Başkonsolos Zeki Öztürk Gence Mehmet Emin Kiraz nahçıvan

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