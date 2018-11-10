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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 19:53 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ve ABD'deki Başkonsolosluklarında anma törenleri düzenlendi

WASHINGTON/ Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde ve ABD'deki Başkonsolosluklarında anma törenleri düzenlendi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen törene, başta Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç olmak üzere askeri erkan, elçilik görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçilik Müsteşarı Mehmet Özöktem'in konuşmasıyla başlayan tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği saat 9'u 5 geçe, 1 dakikalık saygı duruşuyla sürdü.

Daha sonra Hava İkmal Ataşesi Binbaşı Fahrettin Tezcan'ın konuşmasıyla devam eden tören, Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan kısa belgesel ile sona erdi.

Törenin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

- New York'taki tören

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda yapılan tören de saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygı, sevgi ve minnetle anıldığını belirterek, "Atatürk tarihimizin olağanüstü bir döneminde cesareti, kararlılığı engin bilgisi ve üstün kişiliği ile ülkemizin ve milletimizin yeniden doğuşunu sağlamıştır. " diye konuştu.

Sinirlioğlu'nun ardından Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Askeri Danışmanı Deniz Kurmay Albay Refik Levent Tezcan, "Bir Askeri Deha Olarak Atatürk" başlıklı sunumuyla Atatürk'ün başarılarla dolu askerlik hayatını anlattı.

Törende, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunun en genç meslek memuru Konsolos Ece Yılmaz da bir konuşma yaptı.

New York'taki Atatürk Okulu öğrencilerinin şiirlerini seslendirdiği törenin kapanış konuşmasını, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş gerçekleştirdi.

Atatürk, Türkiye'nin ABD'deki diğer Başkonsolosluklarında da törenlerle anıldı.

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10 Kasım mustafa kemal atatürk

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