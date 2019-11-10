Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

SAMSUN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta törenlerle anıldı.

Samsun'daki tören Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Recep Ali Üstün'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Vali Kaymak, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Kaymak Şeref Defteri'ne, "Dahili ve harici düşmanlara rağmen milletimizin ortak eseri olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek hepimizin müşterek vazifesidir. Şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." yazdı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde devam eden programda, Atatürk fotoğrafları sergisi açıldı, oratoryo sunuldu, öğrenciler şiirler okudu.

- Amasya

Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki törende, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.