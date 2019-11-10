Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında anma programı gerçekleştirdi.

Harbiye'deki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda düzenlenen program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Tuğçe Altunlu Kalem günün anlam ve önemine anlatan konuşma yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına konuşan 1. Ordu Komutanlığında görevli Albay Cemil Güngören de dünya devletlerinin çağın en büyük devlet adamı, kudretli bir komutan ve asker olarak kabul ettiği eşsiz lider, asil Türk milletinin yüce atası, ordunun ebedi başkomutanı, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde kendisini büyük bir özlem, saygı, minnet ve rahmetle andıklarını söyledi.

Bugün bütün Türkiye'nin Atatürk'ü sevgi ve saygıyla andığına işaret eden Güngören, Atatürk'ün milli mücadelede, milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muhabere meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran bir siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçı olduğunu ifade etti.