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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:50 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla İstanbul Valiliğince anma programı düzenlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında anma programı gerçekleştirdi.

Harbiye'deki Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda düzenlenen program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Tuğçe Altunlu Kalem günün anlam ve önemine anlatan konuşma yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına konuşan 1. Ordu Komutanlığında görevli Albay Cemil Güngören de dünya devletlerinin çağın en büyük devlet adamı, kudretli bir komutan ve asker olarak kabul ettiği eşsiz lider, asil Türk milletinin yüce atası, ordunun ebedi başkomutanı, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde kendisini büyük bir özlem, saygı, minnet ve rahmetle andıklarını söyledi.

Bugün bütün Türkiye'nin Atatürk'ü sevgi ve saygıyla andığına işaret eden Güngören, Atatürk'ün milli mücadelede, milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muhabere meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran bir siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçı olduğunu ifade etti.

Güngören, Atatürk'ün bu vasıflarıyla insanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğuna şüphe olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Conkbayırı'nda askerlerine, 'Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Bizler ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler, başka kumandanlar gelecektir.' diyerek emri vermesi ve emrinin tereddütsüz yerine getirilmesi Atatürk'ün komutanlık ve askerlik vasıflarının bir göstergesidir. Atatürk milletin tarihi seyrini değiştirebilecek, üstün meziyetleri sayesinde memleketi askeri ve siyasi zaferlerle uçurumun kenarından kurtarmıştır. Dünya tarihinde her türlü imkansızlığa rağmen, 'Ya İstiklal ya ölüm.' parolası ile bir milli mücadele kazanmış arkasından yepyeni hüviyetle çağdaş bir millet ve devlet yaratmayı başarmış devlet adamı azdır. Bir milletin içinde bulunduğu şartları değerlendirmede, engelleri ortadan kaldırmada gösterdiği büyük başarı Atatürk'ün ayrı bir özelliğini teşkil etmektedir. Diyebiliriz ki, Atatürk Türk toplumunda sadece çağdaşlaşma gereğini gördüğü için değil, bu çağdaşlaşmayı en kısa zamanda gerçekleştirecek yolu gösterdiği için ve nihayet çağdaşlaşmaya engel olan etkenleri cesaretle bertaraf ettiği için büyüktür. Esasen, modern Türkiye'nin kurucusu sıfatını da işte bu büyüklüğünden almaktadır. Büyük nutkun sonlarında Türk gençliğine ithafen çizdiği tablo, aslında kendisinin milli mücadeleye atıldığı zaman memleketin içinde bulunduğu tablodur."

TSK mensupları olarak, yüreklerinde taşıdıkları vatan ve millet sevgisi, barış ve güvenliğin teminatı, caydırıcı güçleri ve üstün disiplin anlayışlarıyla görevlerinin başında ve milletin hizmetinde olduklarını vurgulayan Güngören, "Eşsiz kahraman, Büyük Önder'e olan sevgimiz, saygımız ve minnetimiz her geçen gün artarak sonsuza kadar sürecektir. Kurduğu cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız." diyerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmanın ardından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası" etkinlikleri kapsamında il genelinde ilk, orta ve lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmanın şiir kategorisi birincisi İhsan Zakiroğlu Ortaokulu öğrencisi İpek Oğuz "Atatürk" isimli şiirini seslendirdi.

Mektup yarışmasında birinci olan Beyoğlu Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi öğrencisi Zeynep Alara Karagöz de "Kıymetlı Ruhefza Büyüğüm" adlı mektubunu okudu.

Daha sonra, yarışmaların şiir, resim ve mektup kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Resim dalının birincisi FMV Özel Erenköy Işık İlkokulu’ndan Melis Selçuk, şiir dalının birincisi İhsan Zakiroğlu Ortaokulu’ndan İpek Oğuz ve mektup dalının birincisi Beyoğlu Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi’nden Zeynep Alara Karagöz’e ödülünü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.

Resim dalının ikincisi İhsan Hayriye Hürdoğan İlkokulu’ndan Elif Su Ornay, Önay, şiir dalının ikincisi Havuzbaşı Atilla Baykal Ortaokulu’ndan Adnan Yiğit Alkan, ve mektup dalının ikincisi Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi’nden Öykü Yılmaz, ödüllerini 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in elinden aldı.

Şiir kategorisi üçüncüsü Özel Çamlıca Doğa Ortaokulu’ndan Yağmur Aktepe, resim dalının üçüncüsü Mustafa Pars İlkokulu’ndan Elif Karadeniz ve mektup dalının üçüncüsü İbrahim Turhan Anadolu Lisesi’nden Ebru Kabak’a ödülleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verildi.

Programda Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Ezgiler Işığında Atatürk" dinletisi gerçekleştirildi. Öğrencilerin performansı, CRR Konser Salonu'nu dolduran kalabalık tarafından dakikalarca alkış aldı.

Program, protokolün ve öğrencilerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Anma programına İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, diğer yetkililer, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaş katıldı.

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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruzBüyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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