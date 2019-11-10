Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Öğrencilerin Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendirdiği program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Oltu ilçesinde de Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Oltu Karabekir Ortaokulunda devam eden programda, katılımcılara Atatürk'ün hayatı sinevizyon gösterisiyle anlatıldı.

Iğdır Belediyesi önündeki törene Vali Enver Ünlü, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Ardahan'da Valilik önündeki törene Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kültür Merkezi'nde devam eden anma programında ilk olarak Atatürk'ün biyografisinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi yapıldı.

Anma etkinliği çelenk sunma töreninin ardından Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam etti.

Burada, Atatürk'ün hayatı ile ilgili sunum yapıldı, şiirler okundu ve oratoryo gösterisi yapıldı.

- Erzincan

Erzincan'da Belediye önündeki törende Vali Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile Belediye Başkanı Salih Aksun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma programı kapsamında İl Müftülüğü Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, üstün devlet adamlığı ve barışçı kimliğinin onu dünyanın en saygın liderlerinden biri haline getirdiğini söyledi.

Arslantaş, "Onun önderliğinde Anadolu topraklarından yükselen bağımsızlık ve özgürlük meşalesi dünyada pek çok topluma da örnek olmuştur. İleri görüşlülüğü, üstün devlet adamlığı, barışçı kimliği onu dünyanın en saygın liderlerinden biri haline getirmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından program, Erzincan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Atatürk Oratoryosu" ve Atatürk'ün sevdiği şarkılar ile devam etti.