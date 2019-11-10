Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla Türkiye Hafızlar ve Mevlithanlar Cemiyeti tarafından mevlit okutuldu.

Şişli Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen programa ilişkin açıklama yapan hafız Selman Okumuş, Türkiye Hafızlar ve Mevlithanlar Cemiyeti olarak Mustafa Kemal Atatürk için mevlit okutma geleneğini 28 yıldır sürdürdüklerini, Atatürk'e olan vefa borcunu ödeyebilmek için bunu bir gelenek haline getirdiklerini söyledi.

Öğle namazına müteakip cemiyetin önde gelen mevlithanları Atatürk için düzenlenen programı icra etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit ve ilahiler okundu. Etkinlik, Atatürk ve silah arkadaşları için yapılan duayla sona erdi.

