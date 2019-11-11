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Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:06 | Son Güncelleme

Başkentte Etimesgut Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla 90'ı aşkın Atatürk fotoğrafının orijinalinin yer aldığı sergi açıldı

Etimesgut Belediyesince Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılı dolayısıyla orijinal Atatürk fotoğraflarının yer aldığı sergi açıldı.

Belediye tarafından Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Orijinal Atatürk Fotoğrafları ve Söyleşi" programı düzenlendi.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Atatürk, Misakımilli ve Türkiye Cumhuriyeti" konulu söyleşide yaptığı konuşmada, 20'nci yüzyılda birinci ve ikinci dünya savaşları ile soğuk savaş dönemlerinin yaşandığına işaret etti.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu topraklarında Milli Mücadele'nin yaşandığını hatırlatan Turan, bu mücadele sonucunda Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Osmanlı Devleti'nin kınanmadığını ve kötülenmediğini söyledi.

Turan, Türk milletinin bittiğinin sanıldığı anda Misakımilli kararlarıyla yeniden tarih sahnesine çıktığını ifade ederek, bu kararların Türkiye'nin geleceğini her yönüyle etkilediğini vurguladı.

Devamlılık ve istiklal duygusunun Türk milletinin tarihi temel niteliklerinden olduğunu anlatan Turan, şöyle devam etti:

"Orta Asya'da 'bengü il' tabiri vardır, 'ebedi yaşayacak devlet.' Bu, çok millette yoktur. Selçuklu ve Osmanlı döneminde 'devleti ebedi müddet' anlayışı vardı. Atatürk de diyor ki 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Bu millet başarmış bir millettir. Kıtalararası yerlerde askeri ve sivil başarıyı bihakkın da tatmış millettir."

- "Atatürk'ün, Etimesgut'un şehirleşmesine katkısı büyük"

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de Atatürk'ün Ankara ve özellikle Etimesgut'un şehirleşmesinde büyük katkısı olduğunu belirtti.

Eski adı Ahimesut olan ilçenin Atatürk'ün talimatıyla 1928'de örnek nahiye kurulması amacıyla adının Etimesgut olarak değiştirildiğini aktaran Demirel, şunları söyledi:

"Atatürk'ün kurmuş olduğu bu örnek şehri çağdaş bir kent yapmak ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak boynumuzun borcudur. Bunun için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı sarf ediyoruz. Toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalışıyoruz. İşte bu büyük bir Atatürk milliyetçiliğidir."

Konuşmaların ardından Demirel, Turan'a Etimesgut'un tarihini anlatan 3 ciltlik eseri takdim etti.

Etkinlikte "Atatürk ve Etimesgut" konulu kısa film gösterildi ve Atatürk'ün "Nutuk" eseri dağıtıldı.

Konuşmaların ardından Atatürk'ün 90'ı aşkın orijinal fotoğrafının yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Sergi, 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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