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Büyük operasyon başladı! 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 08:16 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, ankesör veya sabit kontürlü hatlar üzerinden örgüt içi haberleşme sağladıkları belirlenen, aralarında 2 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 14 yüzbaşı, 21 üsteğmen, 7 teğmen, 47 astsubay ve 4 uzman çavuşun bulunduğu 103 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şu ana kadar 74 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle örgüt tarafından ülke genelinde belirtilen amaçlarla kullanılan hatların içeriklerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet TSK FETÖ asker

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bunlar ahtapot gibi ülkeyi sarmışlar bitmek bilmiyor ALLAH bu ülkeye zeval vermesin sayın cumhurbaşkanımızı ve bizleri korusun düşünün hak edilmeden bir yerlere gelmişler insanları din sömürüsü yaparak kandırmışlar hepte kariyerli meslek lerdeler hak etmeden gelmişler hayatları hep avanta ulan ben devletten hayatımda bir kuruş alamadım devlet benden aldı ama bu feto terör örgütü miletvekili,bakan, belediye başkanı,savcı,hakim,vali,kaymakam,doktor vs oldu hiçte haketmeden ALLAH bunları islah etsin
kaç oçağı söndürdümüz kaç hayali yıktınız herkesi fişlediniz yaktınız ona buna terorist dediniz kendinize gelince milletimden özür dilerim kandırıldık oldu
Madem bunlar en tehlikeli fetöcü de, darbe gecesi darbeye neden katılmadılar acaba. Fetö sivil bir terör örgütüdür, sivil kriptoları gizli gizli topluyor sanırım devletimiz. Hiç haber çıkmıyor da. Telefonla arandı diye bi insan fetöcü olur mu yaa. Telefonla sohbet organizasyonu yapılıyor diyorlar velev ki sohbete gitti adam. Sohbete gitmek ne zamandan beri suç acaba? Eğe öyleyse şu anda bir sürü sohbet yapılıyor islam dini bünyesinde. Neden yasak gelmiyor? Marx ın dediği gibi din gerçekten bir afyon mu acaba toplulukları uyuşturmak için.
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