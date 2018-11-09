Büyük operasyon başladı! 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, ankesör veya sabit kontürlü hatlar üzerinden örgüt içi haberleşme sağladıkları belirlenen, aralarında 2 albay, 2 yarbay, 6 binbaşı, 14 yüzbaşı, 21 üsteğmen, 7 teğmen, 47 astsubay ve 4 uzman çavuşun bulunduğu 103 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda şu ana kadar 74 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle örgüt tarafından ülke genelinde belirtilen amaçlarla kullanılan hatların içeriklerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA

