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Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 09:56 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 7 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Lice ilçesinin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlenecek. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Lice ilçesine bağlı Birlik ve Şenlik köyleri ile Miaran Komu, Kılaraş Komu, Şakan, Ayaz ve Akçapınar mezraları 26 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklandığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Lice Diyarbakır sokağa çıkma yasağı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
canabı allah yar ve yardımcınız olsun aslanlar
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