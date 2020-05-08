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Büyük panik! Esenler'de sokak çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 02:54 | Son Güncelleme

Esenler’de yapımı devam eden bir inşaat temelinin yanında bulunan sokak gece saatlerinde çöktü. Günün ilk ışıklarıyla çekilen görüntülerde çöken sokağın son hali havadan görüntülenirken güvenlik amacıyla sokağa polis ekipleri yerleştirildi. Çöken sokakta ilerleyen saatlerde çalışmalar başlayacak.

Olay saat 01.00’da Esenler Kemer Mahallesi 945. Sokakta bulunan bir inşaat temeli yanındaki sokak zemininde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre bina inşaatındaki sokak zemini bilinmeyen bir sebeple kaymıştı. Kayma seslerini duyan sokak sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verilmişti. Kaymanın meydana gelen sokak ise yaya-vatandaş trafiğine kapatılmıştı. Sokak üzerinde bulunan binalardaki bazı vatandaşlarda evlerinden ayrılmıştı.

SAHUR VAKTİNDE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Sabah saat 04.00’da da istinat duvarı çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken istinat duvarı vatandaşları sokağa döktü. Güvenlik amacıyla da sokak üzerindeki binalar boşaltıldı. Polisler, sokakta bulunan vatandaşlara da sosyal mesafe kuralına uymalara hakkında uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

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