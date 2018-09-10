HABER

Büyük rezalet! Mültecileri buraya kapatacaklar

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2018 17:23 | Son Güncelleme

Belçika'daki düzensiz göçmenlerin tek bir merkezde toplanacağı duyuruldu. Merkezin hayvan kafesini andıran fotoğrafları basına sunuldu ve büyül tepki topladı!

Büyük rezalet! Mültecileri buraya kapatacaklar

Aşırı sağcı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) partisi üyeleri İçişleri Bakanı Jan Jambon ile Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, düzensiz göçle mücadeleye ilişkin bazı adımları içeren paket açıkladı.

Bu çerçevede, ülkedeki tüm düzensiz göçmenlerin halihazırda Steenokkerzeel'de bulunan göçmen merkezinde toplanacağı bildirildi.

Jambon, ilk etapta polis operasyonları kapsamında ele geçirilen düzensiz göçmenlerin merkeze aktarılacağını, nihai hedefin ise ülkedeki tüm düzensiz göçmenleri bu merkezde toplamak olduğunu ifade etti.

Yeni önlemler kapsamında, polis operasyonları ve göçmen merkezi sayılarının artırılması, düzensiz göçmenlerin geçiş yaptığı limanlarda güvenliğin güçlendirilmesi ve İngiliz güvenlik güçleriyle iş birliğinin artırılması öngörülüyor.

PARTNERMegan Fox'tan 'Troya' paylaşımıMegan Fox'tan 'Troya' paylaşımı
Türkiye’de Onlarca Askere GözaltıTürkiye’de Onlarca Askere Gözaltı
Amerika’dan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne TehditAmerika’dan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Tehdit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçika mülteci Theo Francken

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Pendik'te lisedeki rehine krizi sona erdi

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İş arkadaşı kadınla kahvaltı yapan adam gözaltına alındı

İş arkadaşı kadınla kahvaltı yapan adam gözaltına alındı

Suriye'de yeni göç dalgası! İdlib'de 30 bini aşkın sivil evlerini terk etti!

Suriye'de yeni göç dalgası! İdlib'de 30 bini aşkın sivil evlerini terk etti!

New York Moda Haftası'nda bu tasarımlar podyumu salladı!

New York Moda Haftası'nda bu tasarımlar podyumu salladı!

Avustralya'da altınla kaplı iki dev kaya bulundu, toplam değeri 12 milyon dolar

Avustralya'da altınla kaplı iki dev kaya bulundu, toplam değeri 12 milyon dolar

Bu tasarımlar podyumu salladı!

Bu tasarımlar podyumu salladı!

Çin'de öğrencilere 'yüz milyon pirinç tanesi sayın' ödevi

Çin'de öğrencilere 'yüz milyon pirinç tanesi sayın' ödevi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.