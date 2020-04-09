Büyük risk! Sokak ve caddelere atıldı

Lüleburgaz’ın pek çok farklı noktasında duyarsız onlarca vatandaşın attığı eldivenler büyük sorun oluşturmaya başladı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında takılan eldivenlerin çöp kutusu yerine yere atılması, vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Toplum sağlığını hiçe sayan duyarsız vatandaşlar tarafından yere atılan eldiven ve maskeler virüsün yayılması konusunda büyük etken olurken, eldivenleri her gün atıldıkları yerlerden toplayan temizlik görevlileri büyük risk altında kaldı. Görevliler, eldivenleri faraşla dahi olsa almak istemediklerini belirterek vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti.

BELEDİYEDEN VATANDAŞLARA ÇAĞRI



Öte yandan, Lüleburgaz Belediyesi de yaşanan sosyal sorunla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Belediyeden yapılan paylaşımlarda eldivenlerin yere değil çöpe atılması gerektiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Koronavirüse karşı kullanılan eldiven ve maskeler sokağa atıldığında toplum sağlığı için büyük risk oluşturuyor. Lütfen eldivenleri çöp kutusuna atalım.”

Kaynak: İHA

