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Büyük Saat, 137 yıldır tarihe tanıklık ediyor 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 00:23 | Son Güncelleme

ADANA'da, Osmanlı Padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid zamanında resmi kuruluşların çalışma sürelerini göstermesi ve ezan vakitlerinin öğrenilmesi için yaptırılan Büyük Saat, tam 137 yıldır zamanı gösteriyor.

ADANA'da, Osmanlı Padişahı Sultan 2'nci Abdülhamid zamanında resmi kuruluşların çalışma sürelerini göstermesi ve ezan vakitlerinin öğrenilmesi için yaptırılan Büyük Saat, tam 137 yıldır zamanı gösteriyor. Kentin sembolü haline gelen Büyük Saat, Adana'ya ilk kez gelenlerin de dikkatini çekiyor.
Ünlü şair ve Adana Valisi Ziya Paşa tarafından temelleri 1881 yılında atılan; ancak 1882'de Vali Abidin Paşa döneminde tamamlanarak, hizmete alınan Büyük Saat, merkez Seyhan ilçesindeki Ali Münif Caddesi üzerinde bulunuyor. Toplam 32 metre yüksekliği, 8 metre genişliğiyle dikkat çeken ve kesme taştan yapılan kuledeki saate, 110 basamaklı merdiven kullanılarak, çıkılıyor. Kenti ziyaret edenlerin hayranlıkla izlediği Büyük Saat'ten, her yarım ve 1 saatte çan sesleri yükseliyor. Temel derinliği 30 metre olan kulenin bakımı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştiriliyor.
Adana'ya yakınlarını ziyaret için geldiklerini ve ilk olarak Büyük Saat'i gördüklerini belirten Zafir Öztürk, "Betonlaşmanın yayıldığı dönemde, böyle güzel bir eserin yaşıyor olmasını görmek, gerçekten çok mutlu edici. Bunun gibi eserlerin korunması gerekiyor. Bu tür yapıları görmek ve o taşlara dokunmak, insana başka bir enerji veriyor; adeta geçmişe götürüyor" diye konuştu.

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