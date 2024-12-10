Büyük Salomon indirimi başladı! İşte sizin için seçtiğimiz modeller

Outdoor markaları arasında hatırı sayılır bir yere sahip olan Salomon'un üstün kaliteli ayakkabıları özellikle kış aylarında pek çok kişinin tercihi oluyor. Markanın ayakkabılarının kış aylarında çok satanlar listesinde zirvede yer almasının sebebi, kaliteli ve dayanıklı tasarımların yanı sıra su geçirmez, ısı yalıtımlı özelliklere sahip olmasında gizli. Islak ve kaygan zeminlerde yüksek tutuş kabiliyetiyle güvenlik açısından da üst düzey bir performans gösteren Salomon ayakkabılar, bugüne özel indirimli fiyatlarıyla sizi bekliyor. Öyle ki listemizin ilk sırasında yer alan outdoor ayakkabı yarı fiyatına düştü, kaçırmayın!

1. Salomon Xa Pro 3D V9 Spor Ayakkabı

Dağ koşuları ve off-road yürüyüşleri için tasarlanmış bu ayakkabı dayanıklı ve konforlu yapısıyla öne çıkıyor. 3D Advanced Chassis teknolojisi ile ayağı desteklerken Contagrip dış tabanı farklı zeminlerde mükemmel kavrama sağlıyor. Sensifit teknolojisi ayakkabının ayağınıza kusursuz şekilde oturmasına yardımcı oluyor ve yürüyüş sırasında ekstra rahatlık sunuyor. Ayakkabı ayrıca su geçirmez ve hafif yapısıyla, çeşitli hava koşullarında güvenle kullanılabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kendi bedenimi aldım, tam oldu. Ayağım taraklı olmasına rağmen bir sıkıntı yaşamadım."

"Çok rahat ve sürekli tercih ettiğim bir marka ama bu modelde topuğun arkası üst kısmından biraz vuruyor ayağınıza. Biraz açısını dar yapmışlar gibi geldi bana."

2. Salomon SPEEDCROSS 6 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Salomon Speedcross 6 GTX yüksek performanslı bir yürüyüş ayakkabısı olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, özellikle dağ koşuları ve zorlu off-road parkurlar için ideal. Gore-Tex malzemesi sayesinde su geçirmezlik sunarken ayakların kuru kalmasını sağlıyor. Üst kısmındaki dayanıklı malzeme ve Sensifit teknolojisi, ayağınıza mükemmel uyum sağlayarak hareket özgürlüğü sunuyor. Contagrip dış tabanı da kaygan ve engebeli yüzeylerde mükemmel kavrama sağlıyor. Hafif yapısı ve yastıklama sistemi, uzun süreli kullanımlarda konforu artırıyor. Bu özellikleriyle Speedcross 6 GTX, macera dolu doğa yürüyüşleri ve koşuları için mükemmel bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

"Gündelik yumuşak tabanlı bir ayakkabı değil. Bunun için Super Cross 4 serisine bakmalısınız. Fakat bu da aşırı iyi ayağı sarıyor, çorapla geziyormuşsunuz hissi veriyor. Yalnızca outdoor ayakkabı olduğu için taban kauçuğu diğer serilere göre sert. Görünüşünden de anlaşıldığı gibi."

"Çok teşekkürler. Amazon her zamanki gibi çok hızlı ve güvenilir. Ayakkabılar çok rahat. Ayağımı hemen sardı. Beden olarak normal ayakkabılardan tam oturdu. Diğer marka ürünlerde 41 beden numara giyerken bu 42 beden numarası tam oldu. Alırken ona göre alırsanız tekrar tekrar sipariş ile uğraşmazsınız. Herkese iyi günler."

3. Salomon X ULTRA 4 MID GTX Yürüyüş Botu

Salomon X Ultra 4 MID GTX, hem dağ yürüyüşleri hem de günlük kullanım için tasarlanmış, hafif ve dayanıklı bir yürüyüş botu. Gore-Tex teknolojisi sayesinde su geçirmez özelliğe sahip olan bu ürün, ayakların her türlü hava koşulunda kuru kalmasını sağlar. Yüksek bilek yapısı, ek destek ve koruma sunarak engebeli arazilerde güvenli yürüyüş imkanı tanır. Dış tabanındaki Contagrip desenleri, kaygan ve zorlu yüzeylerde mükemmel tutuş sağlarken enerji geri kazanımı için tasarlanmış orta tabanı, her adımda konfor ve destek sunar. X Ultra 4 MID GTX, hafifliğinden ödün vermeden sağlamlık arayan doğa severler için ideal bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ayak numaranız ne ise ona göre alın ve her ikisini giyerek deneme yapın. Sadece sağı ya da solu giyerek beden denemesi yapmayın. Çok kaliteli ve şık duruyor. Amazon'a teşekkür ederim."

"Ürün çok hızlı ulaştı. Paketlemesi iyiydi kutusu dahil herhangi bir zarar almamıştı. Salomon'un kalitesi tartışılmaz. Genel olarak kullandığınız numara ne ise ona göre almanızı tavsiye ederim."

4. Salomon SUPERCROSS 4 GTX W Bot

Salomon Supercross 4 GTX W, orlu arazi koşullarında güvenli ve konforlu bir deneyim sunmak amacıyla geliştirilmiş. Botun agresif dış tabanı, farklı zeminlerde mükemmel kavrama ve destek sağlar. Gore-Tex özelliğe de sahip bot, yağışlı havalarda bile ayaklarınızı kupkuru tutar. Sensifit sistemi sayesinde ayaklarınıza uyumlanan ve ekstra konfor sunan bu model, macera dolu doğa yürüyüşleri ve koşuları için ideal bir tercih.

Kullanıcılar ne diyor?

"Solomon sözün bittiği yer bence."

"Bu modeli ikinci kez aldım! Mükemmel."

5. Salomon ULTRA FLOW W Patika Koşusu Ayakkabısı

Hafif yapısı ve esnek tasarımı ile öne çıkan bu ayakkabı, tempolu yürüyüş ve koşu severlere ekstra rahatlık ve hareket özgürlüğü sağlar. Ayakkabının dış tabanı, kaygan yüzeylerde güvenli bir tutuş sağlayan Contagrip teknolojisi ile donatılmıştır. Orta tabandaki yastıklama sistemi, koşu sırasında darbelere karşı etkili bir koruma sağlar. Ultra Flow W, hem performans arayan hem de konforu ön planda tutan doğa sporları tutkunları için ideal bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

"Varla yok arası bence, giydiğim en hafif ve rahat ayakkabı."

"Ürün, rengi, hafif oluşu çok güzel."

6. Salomon ULTRA FLOW Patika Koşusu Ayakkabısı

Salomon Ultra Flow'ın dış tabanı, kaygan ve engebeli yüzeylerde güvenli bir tutuş sağlamak için geliştirilmiş Contagrip teknolojisine sahip. Bu sayede, ıslak ve kaygan yüzeylerde bile mükemmel kavrama sunan ayakkabı, orta tabanda yer alan yastıklama sistemi sayesinde darbeleri etkili bir şekilde emer ve uzun mesafelerde bile rahatlık sağlar. Salomon Ultra Flow, performans ve konfor arayan trail koşucuları için ideal bir tercih olmasının yanı sıra doğa sporları için de ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok hafif, yumuşak tabanlı şık bir ayakkabı, ayağım taraklı ama çok rahat ettim. 44 giyerim 44,5 tam gedi. 44 dar gelirdi."

"Uzun süre kullanımda kesinlikle yormuyor. Gündelik kullanım için uygun."

7. Salomon SENSE RIDE 5 GTX W Koşu/Fitness Ayakkabı

Salomon Sense Ride 5 GTX W, zorlu arazi koşullarında trail running için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor ve doğa severler için çeşitli özellikler sunuyor: Gore-Tex teknolojisi sayesinde su geçirmezlik özelliği taşır, orta tabandaki yastıklama sistemi, darbelere karşı koruma ve konfor sağlar, dış tabandaki Contagrip desenleri, farklı yüzeylerde mükemmel çekiş ve kavrama sunar, sensifit sistemi ise ayakkabının ayağa mükemmel şekilde oturmasına yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Normalde 37 giyiyorum, spor ayakkabılarında bir numara büyük tercih ediyorum. Fakat koşu için alınan ayakkabılarda yarım beden daha büyük olması gerekiyor bana göre. Tam oturdu ayağıma, koşarken rahat olmayacağı için 38 numarayı gönderip 38,5 almaya karar verdim. Eğer günlük giyecekseniz bir beden büyük, koşu için alacaksanız bir buçuk beden büyük tercih edin derim."

8. Salomon X ULTRA 360 Outdoor Ayakkabı

Salomon X Ultra 360, hem dağ yürüyüşleri hem de günlük outdoor aktiviteleri için tasarlanmış, dayanıklı ve konforlu bir ayakkabı olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, özellikle zorlu arazi koşullarında güvenli bir yürüyüş deneyimi sunmak amacıyla geliştirilmiş. Su geçirmeyen ayakkabı, yağışlı havalarda kullanım kolaylığı sağlarken, özel taban teknolojisi sayesinde de uzun süreli konfor ve darbe emilimi sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tereddüt ederek aldım ama harika bir ayakkabı. Çok rahat. Ayağımı çok yakmıyor. Bağcık derdi olmaması süper ve tabanı harika kavrıyor. Güzel bir arazi ayakkabısı."

"Giydiğim en rahat ayakkabılar içinde ilk 3'e girer."

Bu içerik 10 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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