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Büyük Samsunlular Buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 22:40 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "İstanbul çok daha güzel olacak, 14 günümüz kaldı, o gün mühür sizde olacak. Sadece belediye başkanı seçmeyeceksiniz, elmastan daha kıymetli bir şehri emanet edecek kadroları seçeceksiniz. En çok güvendiğiniz kadrolara emaneti vereceksiniz"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul çok daha güzel olacak, 14 günümüz kaldı, o gün mühür sizde olacak. Sadece belediye başkanı seçmeyeceksiniz, elmastan daha kıymetli bir şehri emanet edecek kadroları seçeceksiniz. En çok güvendiğiniz kadrolara emaneti vereceksiniz." dedi.

Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Samsunlular Buluşması'nda, Samsun'un vatansever ve İstiklal aşığı olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, 100 yıl önce Türk milletinin esaret altına alınmak istendiğini hatırlatarak, "Filistinlilerin yaşadığını o tarihte bize yaşatmak istediler. Ancak 5 bin yıllık geçmişinde esaret görmemiş aziz Türk milleti, buna karşı çıktı, rıza göstermedi. Biliyorsunuz, istiklal meşalesi Samsun'da yakıldı. 100 yıl önce Ankara'ya doğru kutlu bir yürüyüş başlatıldı. 4 yıl süren inançlı, azimli bir mücadele sonunda işgalciler topraklarımızdan sökülüp atıldı. O büyük zaferi elde eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'yi güçlendirmek için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu uğurda her türlü zorluğa göğüs geriyoruz. Aklın ve bilginin ışığında gayret ediyoruz. 16 yıl boyunca ülkemizi kalkındırdık, üç kat büyüttük. Ulaştırma bakanlığımda ülkenin dört bir yanını yollarla ördük. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Hızlı tren özlemini gerçeğe dönüştürdük. Yolları böldük, gönülleri, milleti birleştirdik. Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürmeyiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında İstanbul'u parmakla gösterilen şehirler arasına sokmayı istiyor muyuz? Türkiye'nin özeti olan İstanbul'u barışın, huzurun başkenti yapmayı istiyor muyuz? Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın, 25 yıl önce ayağa kaldırdığı İstanbul'u, cumhuriyetin 100. yılına taşımak istiyor muyuz? Kendimiz için değil, çocuklarımız, gençlerimiz için İstanbul'da birlikte yürümeye var mısın Samsun? Akıllı şehir uygulamalarını hayata geçirmek, yeşil ile maviyi buluşturmak, yeşil koridorlar oluşturmak, trafik sorununu çözmek, otopark sorununu azaltmak için İstanbul'da yaşayan Samsunlular, bizimle birlikte 31 Mart'ta durmak yok yola devam. İstanbul çok daha güzel olacak,14 günümüz kaldı, o gün mühür sizde olacak. Sadece belediye başkanı seçmeyeceksiniz, elmastan daha kıymetli bir şehri emanet edecek kadroları seçeceksiniz. En çok güvendiğiniz kadrolara emaneti vereceksiniz. Sizler de oyunuzu en çok güvendiğiniz, tecrübeli, çalışkan adaylara vereceksiniz. Onların kimler olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz."

Yıldırım, Samsun ve Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Hem İstanbul'umuzu hem Türkiye'yi daha da ileri noktalara götürmeye kararlıyız." dedi.

Geceye, AK Parti Samsun milletvekilleri, sanatçı Orhan Gencebay, eski futbolcu Tanju Çolak, Samsunlu STK temsilcileri ve çok sayıda Samsunlu katıldı.

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