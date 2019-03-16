İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul çok daha güzel olacak, 14 günümüz kaldı, o gün mühür sizde olacak. Sadece belediye başkanı seçmeyeceksiniz, elmastan daha kıymetli bir şehri emanet edecek kadroları seçeceksiniz. En çok güvendiğiniz kadrolara emaneti vereceksiniz." dedi.

Yıldırım, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen Büyük Samsunlular Buluşması'nda, Samsun'un vatansever ve İstiklal aşığı olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, 100 yıl önce Türk milletinin esaret altına alınmak istendiğini hatırlatarak, "Filistinlilerin yaşadığını o tarihte bize yaşatmak istediler. Ancak 5 bin yıllık geçmişinde esaret görmemiş aziz Türk milleti, buna karşı çıktı, rıza göstermedi. Biliyorsunuz, istiklal meşalesi Samsun'da yakıldı. 100 yıl önce Ankara'ya doğru kutlu bir yürüyüş başlatıldı. 4 yıl süren inançlı, azimli bir mücadele sonunda işgalciler topraklarımızdan sökülüp atıldı. O büyük zaferi elde eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bütün şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz." diye konuştu.