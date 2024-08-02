'Büyük savaş' için tarih verildi: İsrail dört bir yandan saldırı bekliyor! "Eş zamanlı ve koordineli olacak"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey danışmanlarından Fuad Şükür'ün üst üste suikastla ölmesi dünyayı diken üstünde bıraktı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bölgedeki tansiyonun düşürülmesi yönünde salık verdi. Ancak Hizbullah güçleri çoktan tetiğe bastı.

HİZBULLAH’TAN İSRAİL’E YOĞUN FÜZE SALDIRISI

Hizbullah tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail’in kuzeyine onlarca füze fırlatıldı. İsrail ordusu da uyarı sirenlerinin çaldığını bildirdi. Saldırıyla ilgili ayrıntı paylaşılmadı.

İSRAİL'DE DÖRT BİR YANDAN KUŞATMA HAZIRLIĞI: TARİH VERİLDİ

Öte yandan İsrail basınına yansıyan haberlere göre Hizbullah ve İran'ın birkaç gün içinde İsrail'e karşı topyekün savaş başlatması bekleniyor. Bundan dolayı ordu sıkı bir hazırlığa girdi. Saldırıların kuzey, güney ve doğu cephelerinden başlayacağı öngörülüyor.

Ynet'te yer alan habere göre ABD de İran ve Hizbullah'a yönelik kapsamlı bir operasyon için bölgedeki askeri gücünü artırıyor. İsrailli yetkililer İran'ın Hizbullah, Husiler ve Suriye ve Irak'taki milisler ile koordineli ve eş zamanlı olarak saldırıya geçmesini bekliyor.

İsmini vermek istemeyen İsrail ordusu yetkilileri bu saldırılara yönelik istihbarat aldıklarını kaydetti. Yetkiler, önümüz cumartesiye dek büyük bir savaşın patlak vermesini bekliyor.

BIDEN'DAN NETANYAHU'YA: BÖLGEDE TANSİYON DÜŞMELİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden'ın, Netanyahu'ya İsrail'in güvenliği konusunda garanti verdiği kaydedildi ve "Başkan, İran'dan ve onun Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi terör uzantılarından gelen tüm tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizdi." ifadesine yer verildi.

Görüşmede Biden ile Netanyahu, özellikle balistik füze ve insansız hava araçlarına karşı İsrail'e yeni Amerikan askeri sevkiyatlarıyla ilgili başlıkları da ele aldı.

Diğer yandan Biden, Netanyahu'ya, Orta Doğu'daki tansiyonun düşürülmesi yönünde devam eden çabaların önemini vurguladı. Açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastının ardından ilk kez görüşen ikilinin, bu konuyu ele alıp almadıklarına dair bilgi yer almadı.

İSRAİL'DEN HİZBULLAH KOMUTANI ŞÜKÜR'E SUİKAST

AA'nın aktardığına göre; İsrail ordusu, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür’ü öldürdüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiği ve öldürülen komutanın Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın "sağ kolu" olduğu iddia edilmişti. Şükür'ün ayrıca "8 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e yönelik saldırıları yönettiği, 27 Temmuz’daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürülmüştü. İsrail basınında da Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atandığı aktarılmıştı.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.

Ayrıca İsrail'in söz konusu saldırısında 3'ü kadın, 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır