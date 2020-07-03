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Büyük Savunma Mitingi iptal edildi, avukatlar Meclis kapısı önünde nöbette

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2020 07:43 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği, 15 gün süreyle her türlü gösteri ve toplanmayı yasaklarken, çoklu baro sistemine karşı bugün yapılması planlanan Büyük Savunma Mitingi de iptal edilmiş oldu. Meclis'te ise Avukatlık Kanunu görüşmeleri devam ederken 33 ilden gelen baro başkanları TBMM Çankaya Kapısı önünde toplandı. Çankaya Belediyesi'nin, Meclis kapısında bekleyen baro başkanlarına gönderdiği bankları, polis engellemek isteyince CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile CHP Milletvekili Ali Şeker taşıdı.

Büyük Savunma Mitingi iptal edildi, avukatlar Meclis kapısı önünde nöbette

TBMM Adalet Komisyonu’nda baroların yapısının değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Avukatlık Kanunu görüşmeleri devam ederken 33 ilden gelen baro başkanları TBMM Çankaya Kapısı önünde toplandı.

VEKİLLER DESTEKTE BULUNDU

Öğle saatlerinde buraya gelen baro başkanlarının bekleyişleri akşam saatlerinde de devam etti. Zaman zaman komisyon toplantısından çıkan bazı CHP ve İYİ Parti milletvekilleri baro başkanlarının yanlarına gelerek destekte bulundu.

CHP’Lİ VEKİLLER BANKLARI ALANA TAŞIDI

Bu arada polis ekiplerinin güvenlik önlemleri kapsamında bekleyişlerini sürdüren baro başkanlarına Çankaya Belediyesi tarafından oturmaları için bank gönderildi.

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Bankların alana taşınmasına izin verilmemesi üzerine CHP’li milletvekilleri devreye girerek bankları baro başkanlarının bulunduğu yere taşınmasını sağladı.

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Baro başkanları ve avukatlar vekillerin bu davranışına alkışlarla destek verdi.

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